ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 09:55
10.10.2025 08:40

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει – Πρόλαβαν να σωθούν οι επιβαίνοντες

10.10.2025 08:40
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ΙΧ πήρε φωτιά εν κίνησει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, γύρω στις 3.30 η ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής στην οδό Μακρυγιάννη στην περιοχή της Ηλιούπολης αυτοκίνητο, που ήταν εν κινήσει, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αυτοκίνητο λαμπάδιασε εν κινήσει στη Θεσσαλονίκη

Στο όχημα επέβαιναν τρία νεαρά παιδιά και πραγματοποιούσαν βόλτα, μέχρι την στιγμή που πήρε φωτιά το αυτοκίνητο.

Το ΙΧ μάλλον ανέβασε θερμοκρασία, καθώς φαίνεται να είχε κάποια βλάβη, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, φέρεται να είχε νίτρο και κάτι να πήγε λάθος.

Οι τρεις νεαροί πρόλαβαν και βγήκαν αμέσως από το αυτοκίνητο, το οποίο πήρε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς. 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα, 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

