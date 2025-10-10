search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 09:52
ΕΛΛΑΔΑ

10.10.2025 08:26

Έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O»: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές – Σκανάρουν το βίντεο με τον μαυροφορεμένο άνδρα

10.10.2025 08:26
jacky-o-ekrixi

Δύο βασικά σενάρια εξετάζουν οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI, σχετικά με τα κίνητρα πίσω από την έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O. στην οδό Μιχαλακοπούλου το βράδυ της Τρίτης.

Το ένα αφορά πιθανή δράση εκβιαστικής ομάδας, ενώ το άλλο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για μήνυμα από αντίπαλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

«Δεν έχω προσωπικές διαφορές», λέει ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δεν έχει προσωπικές διαφορές με κανέναν και πως δεν είχε δεχθεί απειλές από ανθρώπους της νύχτας.

Παρ’ όλα αυτά, οι Αρχές δεν αποκλείουν η επίθεση να αποτέλεσε μια πρώτη κίνηση εκφοβισμού από οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην περιοχή, ή να προήλθε από κάποιο πρόσωπο που ενοχλήθηκε από τη νέα δραστηριότητά του.

Σημειώνεται πως ο χώρος άλλαξε ιδιοκτήτη την περασμένη άνοιξη και επρόκειτο να επαναλειτουργήσει μέσα στις επόμενες ημέρες για τη χειμερινή περίοδο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε μικρή ποσότητα δυναμίτιδας και βραδύκαυστο φυτίλι.

Από την περιορισμένη ισχύ του, οι αστυνομικοί θεωρούν πως ο στόχος του δράστη ήταν περισσότερο να στείλει ένα προειδοποιητικό μήνυμα παρά να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Επιπλέον, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ώρα που το κατάστημα ήταν κλειστό, γεγονός που δείχνει πρόθεση αποφυγής τραυματισμών.

Ο μαυροφορεμένος με τη σακούλα

Υλικό από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα να κινείται με γρήγορο βήμα στη Μιχαλακοπούλου, στις 21:56 το βράδυ της Τρίτης.

