07.10.2025 22:33

Έκρηξη στην ντίσκο «Jacky O» στην Μιχαλακοπούλου

07.10.2025 22:33
jacky-o-345

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί επί της Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια, πίσω από το Χίλτον. Πρόκειται για την γνωστή ντισκοτέκ «Jacky.O»

Η έκρηξη έγινε στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Μέξη, όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο μαγαζί, το οποίο ωστόσο δεν λειτουργούσε σήμερα και οι πρώτες πληροφορίες μιλούν μόνο για υλικές ζημιές σε οχήματα που ήταν έξω από τον χώρο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει Πυροσβεστική και αστυνομία, αλλά και άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να σημειώθηκε λόγω μηχανισμού. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιος φέρεται να πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό στην πρόσοψη της ντισκοτέκ, η οποία κατέρρευσε.

