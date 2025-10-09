Στην εντατική 13χρονος μετά το μαχαίρωμα στην Τρίπολη – Δείτε βίντεο από τη συμπλοκή των ανηλίκων

Βίντεο με την άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε στην Τρίπολη την Τετάρτη το μεσημέρι, μετέδωσε το Star.

Οι δύο ανήλικοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο τους, στο ύψος της οδού Καλαβρύτων διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και πάνω στον καυγά ο ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο.

Στα πλάνα που παρουσίασε το Star φαίνεται ο ένας 13χρονος να κυνηγάει τον άλλον στο δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα του καταφέρνει απανωτές μαχαιριές. Μάλιστα στο βίντεο ακούγονται και οι κραυγές του παιδιού που ζητά βοήθεια. «Βοήθεια! Τι κάνεις;» ακούγεται να φωνάζει.

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στον ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», είπε ο πατέρας του 13χρονου.

Στο Παίδων ο ένας ανήλικος

Οι δυο μαθητές μόλις 13 ετών πιάστηκαν στα χέρια. Ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι με λάμα 10 εκατοστών. Ο τσακωμός τους βγήκε εκτός ελέγχου.

«Το ένα παιδάκι δε νοσηλεύεται, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, το άλλο διακομίστηκε στην Αθήνα στο Αγία Σοφία συνοδεία αναισθησιολόγου», λέει η Διαμάντω Σαραντοπούλου, πρόεδρος εργαζομένων του Σωματείου Νοσοκομείου Τρίπολης.

«Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση είναι στην εντατική και περιμένουμε νεότερα αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει κόρη του μέσα η κόρη του ματιού», καταλήγει ο πατέρας.

Δικογραφία σε βάρος των γονιών

Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο 13χρονων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

