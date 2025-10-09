Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Μεσογείων – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Διερχόμενο όχημα παρέσυρε πεζή στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Οι οδηγοί να είναι προετοιμασμένοι για σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

