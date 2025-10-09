Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

Σοβαρό περιστατικό με συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε την Τετάρτη στην Τρίπολη.

Δύο 13χρονοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο, στο ύψος της οδού Καλαβρύτων, άρχισαν να τσακώνονται και ένα από τα παιδιά έβγαλε μαχαίρι. Στην προσπάθειά του να κάνει κακό στο συμμαθητή του, τραυματίστηκε και ο ίδιος. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό νοσοκομείο.

Ο ένας έφερε τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος είχε μαχαιριές στον τράχηλο. Οι γιατροί, μάλιστα, τον έστειλαν στην Αθήνα για να χειρουργηθεί.

Δικογραφία σε βάρος των γονιών

Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο 13χρονων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

