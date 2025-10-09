search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 02:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 00:12

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

09.10.2025 00:12
peripoliko_mnew

Σοβαρό περιστατικό με συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε την Τετάρτη στην Τρίπολη.

Δύο 13χρονοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο, στο ύψος της οδού Καλαβρύτων, άρχισαν να τσακώνονται και ένα από τα παιδιά έβγαλε μαχαίρι. Στην προσπάθειά του να κάνει κακό στο συμμαθητή του, τραυματίστηκε και ο ίδιος. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό νοσοκομείο.

Ο ένας έφερε τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος είχε μαχαιριές στον τράχηλο. Οι γιατροί, μάλιστα, τον έστειλαν στην Αθήνα για να χειρουργηθεί.

Δικογραφία σε βάρος των γονιών

Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο 13χρονων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Διαβάστε επίσης:

Πυροβόλησαν μηχάνημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πεντάλοφο – Αναζητούνται οι δράστες (Video/Photo)

Εύβοια: Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες (Video)

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 12 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα πιστόλια στον Έβρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

gustavo_pedro
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό, λέει ο πρόεδρος της χώρας Πέτρο

gaza paidia peina
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από δύο ΜΚΟ για τον υποσιτισμό στη Γάζα – Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε ένα μέρος του παλαιστινιακού θύλακα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

katerina-thanou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Θάνου: «Ο στίβος είναι άγριο άθλημα - Υπάρχουν θέματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία» (Video)

PODCAST DIMITROPOULOU SITE 07.10
PODCASTS

Podcast - Ευγενία Δημητροπούλου: «Παραμένει ακόμα και σήμερα δύσκολο να υιοθετήσεις στην Ελλάδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 01:29
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

1 / 3