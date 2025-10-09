Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 43χρονο που κάρφωσε 100 φορές με πιρούνι την έγκυο σύντροφο του

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 43χρονο, που επιτέθηκε με πιρούνι στην 38χρονη έγκυο σύντροφό του, καταφέροντας της 100 χτυπήματα.

Ο 43χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στον δρόμο. Πριν επιτεθεί στη σύντροφο του καταγράφηκε να πίνει και να καπνίζει σε κατάστημα στο Νέο Ψυχικό. Μάλιστα, ξεκίνησε απρόκλητα επεισόδιο με οδηγό, που στάθμευε το όχημα του.

Πίστευε ότι έμεινε έγκυος από άλλον

Ο 43χρονος στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σπίτι, όπου επιτέθηκε στη σύντροφό του με πιρούνι, επειδή πίστευε πως το μωρό, που περιμένει δεν είναι δικό του.

Η 38χρονη κατάφερε ευτυχώς να ξεφύγει και ειδοποίησε μία φίλη της, που τη μετέφερε στο Αττικό Νοσοκομείο.

«’Βοήθεια, βοήθεια!’ φώναζε η κοπέλα, με πήρε τηλέφωνο και πήγα από εκεί και πήρα μετά ασθενοφόρο γιατί είδα ότι είχε αίμα. Είχε αίμα στο πρόσωπο και φοβήθηκα. Εγώ όταν πήγα από εκεί, αυτός είχε φύγει. Δεν τον είδα καθόλου. Δεν ήταν σπίτι», δήλωσε φίλη της στο MEGA.

«Ό,τι ήξερα πραγματικά, πήγα 5 η ώρα νύχτα στο αστυνομικό τμήμα και το είπα. Εγώ δεν το είδα το πιρούνι και ούτε τίποτα. Από όσο ξέρω εγώ δεν μαλώνανε όχι. Όσο ξέρω εγώ. Δεν ξέρω μετά τι γινόταν μέσα στην οικογένεια. Μήπως δεν ήταν καλά ψυχολογικά; Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί τσακωθήκανε, γιατί έγινε αυτό. Γενικά δεν μιλάει τώρα γι’ αυτά τα πράγματα αυτή η κοπέλα και ούτε ρωτάμε εμείς. Αυτή είναι αλήθεια», πρόσθεσε.

Το θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κινδυνεύει να χάσει την όραση της. Το μωρό της είναι εκτός κινδύνου.

Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του 43χρονου

2012 συνελήφθη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση

2013 συνελήφθη για κλοπή (μηχανάκια)

2019 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και απείθεια

2021 οδηγούσε πάλι υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και για απείθεια στους αστυνομικούς

2021 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (στην αλκοολομέτρηση βγήκε 1,68 εκπνεόμενου αέρα)

2021 συνελήφθη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο

2023 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για εκούσια νοσηλεία έπειτα από δήλωση του – και αυτό υπό την επήρεια αλκοόλ – πως θα αυτοκτονήσει

2023 και 2024 3 συλλήψεις πάλι για μέθη και παραβάσεις του ΚΟΚ

2025 συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση

2025 Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία.

«Έδερνε και την πρώην γυναίκα του μέχρι που αυτή έφυγε – Φυγάδευσαν και την κόρη του στη Γεωργία»

«Έχει τσακωθεί με την πρώην γυναίκα του, την έδερνε, μέχρι που σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι αυτή. Και βρήκε αυτή την κοπέλα που “πιρούνιασε” προχτές. Τη βρήκε εδώ και έναν χρόνο και τα έχει μαζί της. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι. Η… τον φοβόταν. Και καθόταν μαζί του γιατί τη φοβόταν. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Εδώ και 15 χρόνια είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Έχει τσακωθεί με όλον τον κόσμο. Όλοι φοβούνται. Πίνει όλη την ώρα. Είναι μεθυσμένος όλη την ώρα. Έχει τρακάρει πάνω από 10 φορές. Τον πάνε μέσα, τον βγάζουν», είπε ο γείτονας τους.

Άνθρωπος που γνωρίζει τον 43χρονο δήλωσε ότι τον ξέρει 15 χρόνια και καταναλώνει καθημερινά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

«Η πρώτη του γυναίκα βρήκε τον τρόπο και ξέφυγε από τα χέρια του, γιατί κι αυτή τη χτυπούσε πάρα πολύ. Χτυπούσε και την μικρή του κόρη και αναγκάστηκε η μικρή να φύγει από το σπίτι και πήγε να μείνει στο σπίτι μιας φίλης της για τρεις μέρες»”.

«Την πρώτη του γυναίκα την ξέρω πολύ καλά. Και η κόρη του η μικρή την οποία χτυπούσε, την άφηνε να κοιμάται στο σχολείο μέχρι που αναγκάστηκε η μάνα της σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι και φυγάδεψε την κόρη τους στην Γεωργία με τη γιαγιά της», συμπλήρωσε ο γείτονας.

Και έχει και συνέχεια: «Τράκαρε 4 αυτοκίνητα πριν 4 μήνες. Το αχρήστευσε το αυτοκίνητο του. Μετά αγόρασε Mercedes διθέσιο γιατί η μάνα του είναι στην Αμερική και του στέλνει λεφτά κάθε μήνα. Δούλευε σ’ ένα βενζινάδικο στην Αγία Παρασκευή για 2-3 μήνες. Μετά τον έπιασαν, έκανε μια ληστεία δεν ξέρω. Τον άφησαν έξω. Έχει κάνει πάρα πολλά. Τι να πρωτοθυμηθώ;».

