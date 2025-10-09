Τραμπ για Γάζα: «Τελειώσαμε τον πόλεμο» – Στην Αίγυπτο για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας και στην Κνεσέτ για ομιλία

Ο Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου, ξεκίνησε αναφερόμενος στη συμφωνία για τη Γάζα.

«Χθες το βράδυ φτάσαμε σε μια σημαντική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, κάτι που ο κόσμος έλεγε ότι δεν θα γινόταν ποτέ», είπε ο Τραμπ.

«Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα».

«Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων και θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα ή την Τρίτη», είπε.

Είπε ότι πιστεύει ότι αυτό θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα προσπαθήσει να κάνει ένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή, για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στην Αίγυπτο.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη, και τον κάλεσε να παραστεί σε τελετή στην Αίγυπτο για την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Σίσι, τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει η εφαρμογή όλων των σταδίων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και προέτρεψε τον Τραμπ να υποστηρίξει και να επιβλέψει την εφαρμογή της, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Τραμπ ακόμη δήλωσε ότι η επίθεση του Ιουνίου στο Ιράν ήταν σημαντική για την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα.

«Το Ιράν θέλει να εργαστεί για την ειρήνη τώρα, μας έχουν ενημερώσει», είπε. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν, είπε.

Ευχαρίστησε το Κατάρ, την Ινδονησία και άλλα έθνη για τη συνεισφορά τους.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε μέλη της διοίκησής του, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς και του συμβούλου του για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι είχε συμφωνήσει να μιλήσει στην Κνεσέτ κατά τη διάρκεια του επερχόμενου ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή.

«Μου ζήτησαν να μιλήσω στην Κνεσέτ και συμφώνησα… Αν θέλουν, θα το κάνω», δήλωσε στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Αν θέλουν, θα το κάνω».

Η Γάζα θα «ξαναχτιστεί»

« Η Γάζα θα ανακατασκευαστεί σιγά σιγά», είπε ο Τραμπ.

«Έχετε τεράστιο πλούτο σε αυτό το μέρος του κόσμου από ορισμένες χώρες. Και μόνο ένα μικρό μέρος αυτού, από αυτά που παράγουν, θα κάνει θαύματα για τη Γάζα», είπε.

«Νομίζω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζω μια αιώνια ειρήνη. Ειρήνη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε στην έναρξη μιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

«Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων και θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα ή την Τρίτη», συνέχισε. «Η απελευθέρωσή τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Θα προτιμούσα να μην σας πω τι πρέπει να κάνουν για να τους πάρουν. Υπάρχουν μέρη που δεν θέλετε να βρίσκεστε, αλλά θα πάρουμε πίσω τους ομήρους την Τρίτη, τη Δευτέρα ή την Τρίτη και αυτή θα είναι μια μέρα χαράς».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μετά την απελευθέρωση των ομήρων, «θα υπάρξει αφοπλισμός, θα υπάρξουν υποχωρήσεις, θα συμβούν πολλά πράγματα».

Όταν ρωτήθηκε αν μπορούσε να υποσχεθεί στους Παλαιστίνιους ότι θα μπορούν να παραμείνουν στη Γάζα, ο Τραμπ απάντησε: «Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν».

«Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας θα δώσουν οι ΗΠΑ για τη Γάζα, ο Τραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες. Είπε μόνο ότι θα συνεργαστεί με «πολύ πλούσιες χώρες» για να γίνει η Γάζα «όσο το δυνατόν καλύτερη».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν έχει άποψη για μια λύση δύο κρατών. «Θα συμφωνήσω με ό,τι συμφωνήσουν», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για την ικανότητα της Χαμάς να εντοπίσει όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι μερικές «θα είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν».

Ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι «πολύ δημοφιλής αυτή τη στιγμή… είναι πολύ πιο δημοφιλής σήμερα από ό,τι ήταν πριν από πέντε ημέρες», με αποτέλεσμα το υπουργικό του συμβούλιο να ξεσπάσει σε γέλια.

H Κνεσέτ στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας προς τιμήν της αναμενόμενης επίσκεψης Τραμπ

Το κτίριο της Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ φωτίστηκε με κόκκινο, λευκό και μπλε χρώμα προς τιμήν της αναμενόμενης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 3 μ.μ. την Κυριακή.

Η Κνεσέτ θα παραμείνει φωτισμένη στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας μέχρι την ολοκλήρωση της επίσκεψης του προέδρου, δήλωσε εκπρόσωπος της Κνεσέτ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να κάλεσε τον Τραμπ να απευθυνθεί στην Κνεσέτ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε νωρίτερα σήμερα.

