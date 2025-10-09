Η Χαμάς λέει ότι η συμφωνία αποτελεί εγγύηση ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει στη Γάζα

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «σηματοδοτεί την αρχή ενός πλήρους τέλους στον βάναυσο πόλεμο κατά της Λωρίδας της Γάζας», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Χαμάς στον θύλακα.

«Υπάρχουν σίγουρα εγγυήσεις για τη Χαμάς ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής και ακούσαμε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο να μιλάει άμεσα, δημόσια και ξεκάθαρα για αυτό το θέμα», δήλωσε σήμερα ο Χαζέμ Κάσεμ στο CNN.

Ο Κάσεμ δήλωσε ότι η Χαμάς εκτιμά τις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «και η Χαμάς θα εφαρμόσει όλα όσα περιλαμβάνονται στη συμφωνία για να διασφαλίσει μια πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός».

«Ως Χαμάς, εμείς εκφράσαμε τις ευχαριστίες μας στον Πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και τον καλούμε για άλλη μια φορά να συνεχίσει να πιέζει την κατοχή να εφαρμόσει πλήρως όλους τους όρους της συμφωνίας», δήλωσε ο Κάσεμ.

Υπήρξαν προσαρμογές σε έναν χάρτη σχετικά με τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων «για να μπορέσει η αντίσταση να πραγματοποιήσει μια πλήρη επιχείρηση ανταλλαγής όλων των κρατουμένων, είτε πρόκειται για τα σώματα των νεκρών είτε για όσους είναι ζωντανοί», πρόσθεσε.

Δεν είναι σαφές εάν το Ισραήλ έχει αποδεχτεί αυτές τις προσαρμογές.

Ο Κάσεμ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ισραήλ αμφισβητεί τη λίστα των 250 Παλαιστινίων κρατουμένων που έχουν προγραμματιστεί να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

«Η κατοχή προσπαθεί να χειραγωγήσει τη λίστα των (Παλαιστινίων) κρατουμένων που η αντίσταση παρέδωσε για απελευθέρωση», δήλωσε ο Κάσεμ.

«Χρειάζεται πίεση για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας, ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία ανταλλαγής», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κασέμ, δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι όλοι οι ζωντανοί και οι νεκροί όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν ταυτόχρονα, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, χωρίς να διευκρινίσει ποιες μπορεί να είναι αυτές οι προϋποθέσεις.

Ο Κασέμ πρόσθεσε ότι η Χαμάς έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές για τις δυσκολίες που σχετίζονται με την παράδοση των σορών των ομήρων, επικαλούμενος την εκτεταμένη καταστροφή στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κασέμ δεν επαλήθευσε εάν η δέσμευση για απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά των σορών των ομήρων που σκοτώθηκαν.

