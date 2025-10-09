Όλοι οι στόχοι «έχουν πλέον επιτευχθεί» στον πόλεμο της Γάζας λέει τώρα η κυβέρνηση Νετανιάχου

Εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι οι τρεις βασικοί στόχοι που έθεσε για τον πόλεμο στη Γάζα έχουν επιτευχθεί.

Η δήλωση της εκπροσώπου του γραφείου του πρωθυπουργού, Σος Μπεντροσιάν, έρχεται καθώς το Ισραήλ προετοιμάζεται να επικυρώσει τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα.

«Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο σε αυτόν τον πόλεμο», είπε. «Από την πρώτη μέρα σε αυτόν τον πόλεμο, ο πρωθυπουργός έθεσε τρεις στόχους – την επιστροφή όλων των ομήρων μας, την ήττα και την διάλυση της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Στη δήλωση που έχει χαρακτήρα ανακήρυξης νίκης, η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «όλοι οι στόχοι του πρωθυπουργού έχουν επιτευχθεί».

Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί και από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, που συνεδριάζει, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών έπειτα από αυτήν την έγκριση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «συναισθηματικά φορτισμένη» τηλεφωνική επικοινωνία, μετά την ανακοίνωση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, ανέφερε.

«Στην τηλεφωνική επικοινωνία τους, νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειές του που επέτρεψαν να καταστεί αυτό δυνατό. Ήταν μια συνομιλία συναισθηματικά φορτισμένη και θερμή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ηγέτες συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον για αυτήν την ιστορική υλοποίηση», πρόσθεσε.

