search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 18:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 18:29

Όλοι οι στόχοι «έχουν πλέον επιτευχθεί» στον πόλεμο της Γάζας λέει τώρα η κυβέρνηση Νετανιάχου

09.10.2025 18:29
netanyahu

Εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι οι τρεις βασικοί στόχοι που έθεσε για τον πόλεμο στη Γάζα έχουν επιτευχθεί.

Η δήλωση της εκπροσώπου του γραφείου του πρωθυπουργού, Σος Μπεντροσιάν, έρχεται καθώς το Ισραήλ προετοιμάζεται να επικυρώσει τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα.

«Έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο σε αυτόν τον πόλεμο», είπε. «Από την πρώτη μέρα σε αυτόν τον πόλεμο, ο πρωθυπουργός έθεσε τρεις στόχους – την επιστροφή όλων των ομήρων μας, την ήττα και την διάλυση της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Στη δήλωση που έχει χαρακτήρα ανακήρυξης νίκης, η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «όλοι οι στόχοι του πρωθυπουργού έχουν επιτευχθεί».

Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί και από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, που συνεδριάζει, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών έπειτα από αυτήν την έγκριση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια «συναισθηματικά φορτισμένη» τηλεφωνική επικοινωνία, μετά την ανακοίνωση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, ανέφερε.

«Στην τηλεφωνική επικοινωνία τους, νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειές του που επέτρεψαν να καταστεί αυτό δυνατό. Ήταν μια συνομιλία συναισθηματικά φορτισμένη και θερμή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ηγέτες συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον για αυτήν την ιστορική υλοποίηση», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πούτιν παραδέχθηκε στον Αζέρο πρόεδρο Αλίεφ ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε το αζερικό αεροσκάφος με 38 νεκρούς

Ο χειρότερος εφιάλτης της ΕΕ δεν φαινόταν ποτέ τόσο πραγματικός: Τι θα συμβεί αν η Γαλλία «εξοκείλει» στην ακροδεξιά

Γάζα: Τα θολά σημεία και τα επόμενα, δύσκολα βήματα στη συμφωνία – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των IDF στον θύλακα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakopoisi egkouoy piroyni – new
ΕΛΛΑΔΑ

To «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο: 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια – «Έδερνε την πρώην του, φυγαδεύτηκε η κόρη του»

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς λέει ότι η συμφωνία αποτελεί εγγύηση ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει στη Γάζα

kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για απλήρωτα τέλη, ΚΤΕΟ και ανασφάλιστα οχήματα: Πώς θα εντοπίζονται οι παραβάτες

AP25282439084486-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εν αναμονή της επικύρωσης της συμφωνίας εκεχειρίας από το υπουργικό, σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες- Από Δευτέρα η απελευθέρωση ομήρων – Το χρονοδιάγραμμα

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Όλοι οι στόχοι «έχουν πλέον επιτευχθεί» στον πόλεμο της Γάζας λέει τώρα η κυβέρνηση Νετανιάχου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

xrysi-lira
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε νέα ύψη η τιμή του χρυσού - Τρέχουν να πουλήσουν… χρυσές λίρες όσοι τις κατέχουν

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 18:58
kakopoisi egkouoy piroyni – new
ΕΛΛΑΔΑ

To «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο: 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια – «Έδερνε την πρώην του, φυγαδεύτηκε η κόρη του»

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς λέει ότι η συμφωνία αποτελεί εγγύηση ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει στη Γάζα

kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για απλήρωτα τέλη, ΚΤΕΟ και ανασφάλιστα οχήματα: Πώς θα εντοπίζονται οι παραβάτες

1 / 3