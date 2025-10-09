search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 18:56
ΚΟΣΜΟΣ

09.10.2025 18:17

Ο Πούτιν παραδέχθηκε στον Αζέρο πρόεδρο Αλίεφ ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε το αζερικό αεροσκάφος με 38 νεκρούς

09.10.2025 18:17
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα στον Αζέρο ηγέτη ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι εξερράγησαν πίσω από το αεροσκάφος των αεροπορικών γραμμών του Αζερμπαϊτζάν πέρυσι αφότου ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ρωσίας και υποσχέθηκε αποζημιώσεις σε όσους επλήγησαν.

Η πτήση J2-8243 που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από το Μπακού με προορισμό την πρωτεύουσα της Τσετσενίας Γκρόζνι, συνετρίβη κατά την προσγείωση του στις 25 Δεκεμβρίου κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν αφού άλλαξε πορεία από την νότια Ρωσία, όπου αναφέρθηκε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε αρκετούς στόχους.

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα δείχνει τον Πούτιν και τον Αλίεφ να ανταλλάσσουν χειραψία και να χαμογελούν πριν από τη διμερή τους συνάντηση στο Τατζικιστάν στην οποία ο Πούτιν μίλησε για τη συντριβή του αεροσκάφους.

Πέρυσι ο Πούτιν ζήτησε δημόσια συγγνώμη, πράγμα σπάνιο, από τον Αλίεφ, για το «τραγικό περιστατικό» πάνω από τη Ρωσία όπως είχε χαρακτηρίσει το Κρεμλίνο την συντριβή του αεροσκάφους μετά τη δράση της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας εναντίον ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σήμερα ο Πούτιν προχώρησε περισσότερο.

«Φυσικά, όλα όσα απαιτούνται σε τέτοια τραγικά συμβάντα θα γίνουν από τη ρωσική πλευρά σχετικά με τις αποζημιώσεις και θα δοθεί μια νομική αξιολόγηση όλων των επίσημων πραγμάτων», δήλωσε ο Πούτιν στον Αλίεφ.

«Είναι καθήκον μας, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά… να δώσουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση όλων όσων συνέβησαν και να εντοπίσουμε τις πραγματικές αιτίες».

Ο Πούτιν είπε στον Αλίεφ ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι αντιαεροπορικής άμυνας εξερράγησαν αρκετά μέτρα μακριά από το αεροπλάνο, αφού ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Το αεροσκάφος Embraer είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, με προορισμό το Γκρόζνι, πρωτεύουσα της νότιας δημοκρατίας της Τσετσενίας που υπάγεται στη Ρωσία , όπου συνέβη το περιστατικό, και στη συνέχεια είχε συνεχίσει την πτήση του, έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές, διανύοντας μια απόσταση 450 χιλιόμετρων πάνω από την Κασπία Θάλασσα.

Ο Αλίεφ είχε εξοργιστεί με τη συντριβή και επέκρινε δημόσια τις αρχικές αντιδράσεις της Μόσχας, οι οποίες, όπως είπε, προσπάθησαν να συγκαλύψουν την αιτία του περιστατικού.

