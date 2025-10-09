search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 18:55
ΚΟΣΜΟΣ

09.10.2025 17:42

Ισραήλ: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης – «Το αξίζει!»

09.10.2025 17:42
credit: AP

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα μέσω X/Twitter πως ο Ντόναλντ Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Δώστε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, το αξίζει!», αναφέρεται στην ανάρτηση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού στο Χ/Twitter.

