Ισραήλ: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης – «Το αξίζει!»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα μέσω X/Twitter πως ο Ντόναλντ Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Δώστε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, το αξίζει!», αναφέρεται στην ανάρτηση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού στο Χ/Twitter.

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize – he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

