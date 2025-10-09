Επιβεβαιώνεται από το Ισραήλ η επίσκεψη – αστραπή από Τραμπ – Πανηγυρίζει για τη συμφωνία ο Αμερικανός πρόεδρος

Σε μια επιβεβαίωση της επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ μετά την έγκριση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωσης ομήρων, το γραφείο του Προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ ανακοινώνει ότι ο πρόεδρος ακύρωσε μια προγραμματισμένη εκδήλωση Sukkot την Κυριακή, επικαλούμενος το ταξίδι του Αμερικανού ηγέτη και την επιστροφή των αιχμαλώτων.

«Λόγω της αναμενόμενης απελευθέρωσης των ομήρων και μετά την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, η Προεδρική Κατοικία αποφάσισε να ακυρώσει την φετινή εκδήλωση “Open Sukkah”, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 12 Οκτωβρίου», αναφέρει η δήλωση.

«Η απόφαση ελήφθη λόγω των αναμενόμενων μέτρων ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ σχετικά με την επίσκεψη και των ραγδαίων εξελίξεων που θα εκτυλίσσονται τις επόμενες ημέρες», προσθέτει η δήλωση.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα επισκεφθεί το Ισραήλ και πιθανότατα θα μιλήσει στην Κνεσέτ, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία.

Αστραπιαία επίσκεψη

Σύμφωνα με πληροφορίες των ισραηλινών ΜΜΕ, η επίσκεψη θα είναι αστραπιαία, με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan να αναφέρει ότι μπορεί να παραμείνει στο έδαφος μόνο για 8 ώρες συνολικά.

Σύμφωνα με το Times of Israel, ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στις 3 μ.μ. (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) την Κυριακή, όπου θα συμμετάσχει σε τελετή στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Θα υπάρξουν επίσης τελετές στην Κνεσέτ και στο Δυτικό Τείχος. Έχει προγραμματιστεί να απογειωθεί στις 11 μ.μ. την Κυριακή το βράδυ, αναφέρει το μέσο.

Παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι εδώ όλη τη νύχτα, φέρεται να δημιουργείται χώρος για αυτόν και την συνοδεία του στο ξενοδοχείο King David στην Ιερουσαλήμ.

Η αμερικανική πρεσβεία ζήτησε από το ξενοδοχείο να εκκενώσει δύο ορόφους για τον Τραμπ και την ομάδα του από το βράδυ του Σαββάτου, αναγκάζοντας το ακριβό κατάλυμα να εκδιώξει τους επισκέπτες που διαμένουν εκεί για την αργία του Σουκότ, όταν η Ιερουσαλήμ συνήθως γεμίζει με Εβραίους επισκέπτες.

«Μια σπουδαία μέρα στη Μέση Ανατολή!» γράφει ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ευχαριστήρια μηνύματα στην πλατφόρμα του Truth Social. «Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Χάκαμπι είναι ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΣ! Εργάστηκε τόσο σκληρά και έκανε τόσα πολλά για να φέρει την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Πολύ γρήγορα έγινε ένας Σπουδαίος Άνθρωπος. Ευχαριστώ Μάικ!» έγραψε.

Ευχαρίστησε επίσης τους βουλευτές Μπράιαν Μαστ και Έιλον Λέβι για τα σχόλιά τους σχετικά με τη συμφωνία στο Fox News. Νωρίτερα, ο Λέβι, πρώην εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ότι ο Τραμπ «έκανε τα αδύνατα δυνατά» εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση ομήρων. «Μια σπουδαία μέρα στη Μέση Ανατολή!» γράφει ο Τραμπ.

