«Επίσκεψη αστραπή» του Τραμπ στο Ισραήλ – Κατάπαυση του πυρός αφού εγκριθεί η συμφωνία στο υπουργικό λέει τώρα το Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας, με μια εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους να αποτελούν ενδεχομένως το πρώτο βήμα για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοινώθηκε σήμερα ότι η συμφωνία με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο αφού εγκριθεί από την κυβέρνηση, κάτι «που αναμένεται το βράδυ».

«Αντίθετα από τις πληροφορίες που μεταδίδονται από αραβικά μέσα ενημέρωσης, η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών δεν θα αρχίσει παρά μετά την έγκριση της συμφωνίας από την κυβέρνηση. Αυτή η έγκριση αναμένεται το βράδυ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε μια συμφωνία για τη Γάζα, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση φυλακισμένων Παλαιστινίων. Η ανταλλαγή πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα σε 72 ώρες αφότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

View of central Gaza after ceasefire deal announced https://t.co/Dxcdcr98tf — Reuters (@Reuters) October 9, 2025

Επίσκεψη αστραπή από Τραμπ

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, όπου στρέφονται πλέον τα βλέμματα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες των ισραηλινών ΜΜΕ, η επίσκεψη θα είναι αστραπιαία, με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan να αναφέρει ότι μπορεί να παραμείνει στο έδαφος μόνο για 8 ώρες συνολικά.

Σύμφωνα με το Times of Israel, ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στις 3 μ.μ. (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) την Κυριακή, όπου θα συμμετάσχει σε τελετή στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Θα υπάρξουν επίσης τελετές στην Κνεσέτ και στο Δυτικό Τείχος. Έχει προγραμματιστεί να απογειωθεί στις 11 μ.μ. την Κυριακή το βράδυ, αναφέρει το μέσο.

Παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι εδώ όλη τη νύχτα, φέρεται να δημιουργείται χώρος για αυτόν και την συνοδεία του στο ξενοδοχείο King David στην Ιερουσαλήμ.

Η αμερικανική πρεσβεία ζήτησε από το ξενοδοχείο να εκκενώσει δύο ορόφους για τον Τραμπ και την ομάδα του από το βράδυ του Σαββάτου, αναγκάζοντας το ακριβό κατάλυμα να εκδιώξει τους επισκέπτες που διαμένουν εκεί για την αργία του Σουκότ, όταν η Ιερουσαλήμ συνήθως γεμίζει με Εβραίους επισκέπτες.

«Μια σπουδαία μέρα στη Μέση Ανατολή!» γράφει ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ευχαριστήρια μηνύματα στην πλατφόρμα του Truth Social. «Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Χάκαμπι είναι ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΣ! Εργάστηκε τόσο σκληρά και έκανε τόσα πολλά για να φέρει την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Πολύ γρήγορα έγινε ένας Σπουδαίος Άνθρωπος. Ευχαριστώ Μάικ!» έγραψε.

People in Gaza took to the streets at 3 a.m. to celebrate the news of a ceasefire agreement. As we await more developments, we recommit to holding Trump, the U.S., and Israel to the terms of the proposed agreement, and we rejoice and breathe a deep sigh of relief with the people… pic.twitter.com/lB7JSoOTBi October 9, 2025

Ευχαρίστησε επίσης τους βουλευτές Μπράιαν Μαστ και Έιλον Λέβι για τα σχόλιά τους σχετικά με τη συμφωνία στο Fox News. Νωρίτερα, ο Λέβι, πρώην εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ότι ο Τραμπ «έκανε τα αδύνατα δυνατά» εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση ομήρων. «Μια σπουδαία μέρα στη Μέση Ανατολή!» γράφει ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, δήλωσε στο Al Jazeera ότι όλοι οι ζωντανοί και οι νεκροί όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν ταυτόχρονα, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, χωρίς να διευκρινίσει ποιες μπορεί να είναι αυτές οι προϋποθέσεις.

Ο Κασέμ προσθέτει ότι η Χαμάς έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές για τις δυσκολίες που σχετίζονται με την παράδοση των σορών των ομήρων, επικαλούμενος την εκτεταμένη καταστροφή στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κασέμ δεν επαληθεύει εάν η δέσμευση για απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά των σορών των ομήρων που σκοτώθηκαν.

In pictures: Palestinians and Israelis celebrate the first phase of the peace deal signed by Hamas and Israel, which aims to bring an end to Israel's carnage in besieged Gaza and release the captives https://t.co/oBPN0xIahM pic.twitter.com/kspg8TKgnx — TRT World (@trtworld) October 9, 2025

«Δεν θα δοθεί η σορός του δολοφονημένου ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ»

Στο μεταξύ, το Ισραήλ λέγεται ότι απορρίπτει την επιστροφή της σορού του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινβάρ, ή του αδελφού του. Μια ισραηλινή πηγή, την οποία επικαλούνται εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει ότι οι σοροί του πρώην ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινβάρ, και του αδελφού του, Μοχάμεντ Σινβάρ, δεν θα επιστραφούν στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων με αιχμαλώτους που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Γιαχία Σινβάρ θεωρείται ευρέως ως ο αρχιτέκτονας της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ο αδελφός του ηγήθηκε για λίγο της τρομοκρατικής οργάνωσης. Και οι δύο σκοτώθηκαν από το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης

Σε ισχύ η συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ: Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, το απόγευμα κατάπαυση πυρός

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ανακούφιση και ικανοποίηση από τη διεθνή κοινότητα