Συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ: Η στιγμή που ο Ρούμπιο ενημερώνει τον Τραμπ (Video – Photos)

Τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώνεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο, για τη συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ, αποτύπωσε ο φακός.

Ο Ρούμπιο ψιθύρισε κάτι στο αυτί του Τραμπ, δίνοντάς του ένα χειρόγραφο σημείωμα,

κατά τη διάρκεια σύσκεψης στον Λευκό Οίκο.

Watch as Donald Trump is handed a note by Marco Rubio during an event at the White House.



He tells reporters: 'I was just given a note saying that we're very close to a deal in the Middle East and they're going to need me pretty quickly'https://t.co/n5edP0ayFu



📺 Sky 501 pic.twitter.com/iCKA1W5Gdu — Sky News (@SkyNews) October 8, 2025

Ο Τραμπ ακούγεται να λέει ότι «μόλις μου δόθηκε ένα σημείωμα από τον υπουργό Εξωτερικών που λέει πως είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία στη Μέση Ανατολή και θα με χρειαστούν σύντομα, οπότε θα δεχτώ λίγες ακόμα ερωτήσεις».

Ένας φωτογράφος του Associated Press που κάλυπτε το γεγονός εστίασε στο χειρόγραφο του Ρούμπιο το οποίο έγραφε: «Πρέπει να εγκρίνεις σύντομα μια ανάρτηση στο Truth Social, ώστε να ανακοινώσεις πρώτος τη συμφωνία».

Στη συνέχεια, μέσω Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε «με υπερηφάνεια ότι το Ισράηλ και η Χαμάς δέχθηκαν και οι δύο την πρώτη φάση» του σχεδίου του. «Αυτό πάει να πει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του (από τη Γάζα) μέχρι τη συμφωνημένη γραμμή, τα πρώτα στάδια ενόψει μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης».

