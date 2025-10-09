search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 14:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 10:29

Τουρκία: Μεγάλη επιχείρηση και προσαγωγές τραγουδιστών, ηθοποιών και influencers για κύκλωμα ναρκωτικών

09.10.2025 10:29
hadise

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Τουρκία με τις προσαγωγές πολλών celebrities για υπόθεση που αφορά κύκλωμα ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, 19 διάσημοι ηθοποιοί, influencers και τραγουδιστές προσήχθησαν χθες στο πλαίσιο έρευνας.

Ανάμεσά τους η διάσημη τραγουδίστρια Χαντισέ, η οποία το 2016 είχε λάβει μέρος στη Eurovision.

Η αστυνομία εκτός από την κατάθεσή τους, υπέβαλε τους celebrities στη διαδικασία αιματολογικών δειγμάτων.

Η εισαγγελία, σύμφωνα με το CNN Turk, διευκρίνισε ότι κανείς από τους επώνυμους προσαχθέντες δεν τέθηκε υπό κράτηση.

Όπως σημειώνουν οι έρευνα προς τα συγκεκριμένα πρόσωπα έγινε για το αν έχουν κάνει χρήση ουσιών ή έχουν στη κατοχή τους ναρκωτικά και όχι για εμπόριο. 

Μετά την αποχώρησή της από το τμήμα, η Χαντισέ σε ανάρτηση στο Instagram έγραψε πως «είμαι το ίδιο μπερδεμένη όπως κι εσείς».

Διαβάστε επίσης:

Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός μήνας στην ιστορία

Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες

Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Το μεσημέρι η υπογραφή για την κατάπαυση του πυρός – Ο Τραμπ πιστεύει ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
embolio-farmakeia-new
ΥΓΕΙΑ

Μπάχαλο και ταλαιπωρία με τα αντιγριπικά εμβόλια – Οι συστάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

gene-simmons_0910_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Gene Simmons: Ο μπασίστας των KISS είχε τροχαίο ατύχημα στο Μαλιμπού – «Είμαι εντελώς καλά» (video)

danai-pappa-bisbikis-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Δανάη Παππά για Μπισμπίκη – «Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;» (Video)

von_der_leyen_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε των δύο προτάσεων μομφής από Αριστερά και ακροδεξιά

gaza_ceasefire_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ανακούφιση και ικανοποίηση από τη διεθνή κοινότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 14:07
embolio-farmakeia-new
ΥΓΕΙΑ

Μπάχαλο και ταλαιπωρία με τα αντιγριπικά εμβόλια – Οι συστάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

gene-simmons_0910_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Gene Simmons: Ο μπασίστας των KISS είχε τροχαίο ατύχημα στο Μαλιμπού – «Είμαι εντελώς καλά» (video)

danai-pappa-bisbikis-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Δανάη Παππά για Μπισμπίκη – «Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;» (Video)

1 / 3