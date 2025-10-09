Τουρκία: Μεγάλη επιχείρηση και προσαγωγές τραγουδιστών, ηθοποιών και influencers για κύκλωμα ναρκωτικών

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Τουρκία με τις προσαγωγές πολλών celebrities για υπόθεση που αφορά κύκλωμα ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, 19 διάσημοι ηθοποιοί, influencers και τραγουδιστές προσήχθησαν χθες στο πλαίσιο έρευνας.

Ανάμεσά τους η διάσημη τραγουδίστρια Χαντισέ, η οποία το 2016 είχε λάβει μέρος στη Eurovision.

Η αστυνομία εκτός από την κατάθεσή τους, υπέβαλε τους celebrities στη διαδικασία αιματολογικών δειγμάτων.

Η εισαγγελία, σύμφωνα με το CNN Turk, διευκρίνισε ότι κανείς από τους επώνυμους προσαχθέντες δεν τέθηκε υπό κράτηση.

Όπως σημειώνουν οι έρευνα προς τα συγκεκριμένα πρόσωπα έγινε για το αν έχουν κάνει χρήση ουσιών ή έχουν στη κατοχή τους ναρκωτικά και όχι για εμπόριο.

Μετά την αποχώρησή της από το τμήμα, η Χαντισέ σε ανάρτηση στο Instagram έγραψε πως «είμαι το ίδιο μπερδεμένη όπως κι εσείς».

