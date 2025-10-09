Σε ισχύ η συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ: Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, το απόγευμα κατάπαυση πυρός

Την ώρα που οι αξιωματούχοι και ηγέτες του πλανήτη χαιρετίζουν την συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και οι οικογένειες των ομήρων χαμογελούν ξανά.

Οι πρώτες υπογραφές έπεσαν στις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) σύμφωνα με αραβικά Μέσα Ενημέρωσης με τις δύο πλευρές να συμφωνούν με το πρώτο μέρος του σχεδίου Τραμπ.

Πλέον μένει η τυπική διαδικασία της έγκρισης της συμφωνίας από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ για να προχωρήσει η ανταλλαγή των ζωντανών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Αν και οι ακροδεξιοί είναι αντίθετοι, αναμένεται να περάσει κατά πλειοψηφία η έγκριση της συμφωνίας και από το απόγευμα να τεθεί σε ισχή η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αν και αιγυπτιακά ΜΜΕ αναφέρουν πως η κατάπαυση του πυρός τέθηκε άμεσα σε ισχύ (ίσως σε κίνηση καλής θέλησης από μεριάς Ισραήλ), τα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν πως η κατάπαυση θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί το απόγευμα από το υπουργικό συμβούλιο.

Live εικόνα:

Αντιδρούν οι ακροδεξιοί

Ακροδεξιά στελέχη την ίδια ώρα προτρέπουν την κυβέρνηση του Ισραήλ και τον Νετανιάχου να παραβεί τη συμφωνία και αφού πάρουν πίσω τους ομήρους, να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις κατά της Χαμάς…

Πρώτος απ όλους ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωση της Χαμάς «πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα».

Ο Σμότριχ δήλωσε ότι «δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς», αλλά δεν έφθασε στο σημείο να απειλήσει να ρίξει την κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι θετικές αντιδράσεις

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να οδηγήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμπάς «χαιρέτισε την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μιας συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας» και «εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες αυτές να είναι το πρελούδιο μιας μόνιμης πολιτικής λύσης … που θα οδηγήσει στο τέλος της ισραηλινής κατοχής του Κράτους της Παλαιστίνης και στη εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε επίσης τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

«Τώρα όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Πρέπει να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τα βάσανα πρέπει να τελειώσουν», έγραψε στο X προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την παράδοση βοήθειας στη Γάζα και είναι έτοιμη να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε σήμερα τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» από τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που διεξήχθησαν στο Σαρμ ελ-Σέιχ και στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία, κατέληξαν σε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, ιδιαίτερα στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, (…) καθώς και στις αδελφές μας χώρες, το Κατάρ και την Αίγυπτο», δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους μέσω του X.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντάς την «μείζον διπλωματικό επίτευγμα».

«Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της», πρόσθεσε.

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι καλωσόρισε επίσης τη συμφωνία και δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα, αν χρειασθούν δυνάμεις για τη διατήρηση της ειρήνης.

«Η ειρήνη είναι κοντά», δήλωσε ο Ταγιάνι μέσω του X. «Η Ιταλία, η οποία ανέκαθεν υποστήριζε το σχέδιο των ΗΠΑ, είναι έτοιμη να κάνει αυτό που της αναλογεί για τη σταθεροποίηση της κατάπαυσης του πυρός, την παράδοση νέας ανθρωπιστικής βοήθειας και τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Είμαστε επίσης έτοιμοι να στείλουμε στρατεύματα, αν δημιουργηθεί μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη για να επανενώσει την Παλαιστίνη».

