Πανηγυρισμοί σε Γάζα και Ισραήλ για τη συμφωνία εκεχειρίας – Τα… εύσημα στον Τραμπ και οι αμερικανικές σημαίες (Photos/Video)

Η είδηση ότι το Ισραήλ και η Χαμάς δρομολόγησαν μια πολυαναμενόμενη εκεχειρία στον πόλεμο στη Γάζα προκάλεσε αγαλλίαση τόσο μεταξύ Ισραηλινών όσο και Παλαιστινίων.
Ξέσπασαν τραγούδια στους δρόμους της Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, όπου πλήθος κόσμου χειροκροτούσε και φώναζε, κουνώντας χαρούμενα τα χέρια τους στον αέρα.
Οι Παλαιστίνιοι βγήκαν στους δρόμους της Χαν Γιούνις για να γιορτάσουν την πολυπόθητη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετά από δύο χρόνια πολέμου.
Οι Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται για να μάθουν περισσότερα για τα νέα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και να ενωθούν για να γιορτάσουν την υπόσχεση για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, ορισμένα σημεία τριβής παραμένουν ασαφή.
Ένας νεαρός άνδρας δήλωσε στο Reuters την ανακούφισή του και την ευγνωμοσύνη του για αυτή τη λάμψη ελπίδας. «Δόξα τω Θεώ για την εκεχειρία. Το τέλος της αιματοχυσίας και των δολοφονιών», είπε. «Όλη η Λωρίδα της Γάζας είναι χαρούμενη. Όλοι οι Άραβες είναι χαρούμενοι. Όλος ο κόσμος είναι χαρούμενος».
Ένας άλλος επανέλαβε αυτήν την εκτίμηση, προσθέτοντας μια ειδική μνεία στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στο σχέδιο εκεχειρίας. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σταμάτησε ο πόλεμος. Αυτό είναι κάτι χαρούμενο για εμάς», είπε.
«Και ευχαριστούμε τους αδελφούς μας και όποιον συνέβαλε, έστω και προφορικά, για να σταματήσει ο πόλεμος».
Στο Ισραήλ, πλήθη συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ για να ανοίξουν σαμπάνιες και να γιορτάσουν την είδηση της επικείμενης επιστροφής των ομήρων.
Μια ομάδα Ισραηλινών απέδωσε επαίνους και ευχαριστίες στον Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν από το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών, ακούγονται ενθουσιώδεις χορωδίες όπως «ευχαριστούμε» και «τα καταφέρατε».
«Αυτό είναι καταπληκτικό. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύουμε σε εσάς. Ξέρουμε ότι έχετε κάνει τόσα πολλά για εμάς, από τότε που γίνατε πρόεδρος και ακόμη και πριν από αυτό», είπε ένας.
Από την άλλη άκρη του τηλεφώνου, ακούγεται η φωνή του Τραμπ να λέει: «Απλώς φροντίστε τον εαυτό σας. Οι όμηροι επιστρέφουν όλοι τη Δευτέρα». Οι Ισραηλινοί ανταπέδωσαν ξεκαρδιστικές ζητωκραυγές καθώς περικύκλωσαν το τηλέφωνο.
Η μητέρα ενός ομήρου που παραμένει αιχμάλωτος από τη Χαμάς ενώθηκε με τα ενθουσιασμένα πλήθη στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ για να γιορτάσει αυτό που ελπίζεται ότι θα είναι η επικείμενη επιστροφή του γιου της.
Η Einav Zangauker, μητέρα του ομήρου Matan Zangauker, φάνηκε συγκλονισμένη ενώ ακούγονταν συνθήματα όπως «Θα φέρουμε πίσω τον Matan».
Μέλη των διαδηλωτών κατά του Νετανιάχου, του Ροζ Μετώπου, ηγήθηκαν του ελπιδοφόρου τραγουδιού χτυπώντας τύμπανα και στέλνοντας χαμόγελα καθησυχασμού προς τη μητέρα του ομήρου.
Το Ροζ Μέτωπο συσπειρώνεται για να αντιταχθεί στην ηγεσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και το κάνει αυτό από πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.
Την ίδια ώρα, αιγυπτιακές και παλαιστινιακές σημαίες κυμάτισαν σήμερα πάνω από τον ουρανό της νότιας αιγυπτιακής πόλης Σαρμ Ελ-Σέιχ, καθώς τα εορταστικά hashtag στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν viral.
Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα για το πώς οι Αιγύπτιοι συσπειρώνονται γύρω από τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, αφότου το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός που καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.
Οι δημόσιες εκδηλώσεις υποστήριξης σηματοδοτούν μια στροφή για τον αλ-Σίσι, ο οποίος έχει δεχθεί πιέσεις στο εσωτερικό για τις οικονομικές του πολιτικές.
