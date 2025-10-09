Πανηγυρισμοί σε Γάζα και Ισραήλ για τη συμφωνία εκεχειρίας – Τα… εύσημα στον Τραμπ και οι αμερικανικές σημαίες (Photos/Video)

Η είδηση ​​ότι το Ισραήλ και η Χαμάς δρομολόγησαν μια πολυαναμενόμενη εκεχειρία στον πόλεμο στη Γάζα προκάλεσε αγαλλίαση τόσο μεταξύ Ισραηλινών όσο και Παλαιστινίων.

Celebrations erupt in Gaza, Israel on news of deal to end two-year war https://t.co/2BTgqEp1Ug https://t.co/2BTgqEp1Ug October 9, 2025

Ξέσπασαν τραγούδια στους δρόμους της Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, όπου πλήθος κόσμου χειροκροτούσε και φώναζε, κουνώντας χαρούμενα τα χέρια τους στον αέρα.

Gazans have taken to the streets to celebrate the ceasefire deal between Hamas and Israel



Footage shows people in Gaza dancing and celebrating the news, with video of Palestinians in Khan Younis picking up a news reporter as music plays in the background. pic.twitter.com/7JbXIaB2tQ — Sky News (@SkyNews) October 9, 2025

Οι Παλαιστίνιοι βγήκαν στους δρόμους της Χαν Γιούνις για να γιορτάσουν την πολυπόθητη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Euphoria erupts in Gaza, people pour onto the streets, singing and dancing as the long-awaited ceasefire is announced. pic.twitter.com/uKx3LIA639 October 9, 2025

Οι Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται για να μάθουν περισσότερα για τα νέα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και να ενωθούν για να γιορτάσουν την υπόσχεση για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, ορισμένα σημεία τριβής παραμένουν ασαφή.

Cheers erupted across #Gaza early Thursday as news of a #ceasefire spread, bringing rare relief to a region devastated by two years of relentless Israeli bombardment. After 733 days of destruction, mass casualties, displacement, and deep humanitarian crisis, residents flooded the… pic.twitter.com/9WKiiJD1TN October 9, 2025

Ένας νεαρός άνδρας δήλωσε στο Reuters την ανακούφισή του και την ευγνωμοσύνη του για αυτή τη λάμψη ελπίδας. «Δόξα τω Θεώ για την εκεχειρία. Το τέλος της αιματοχυσίας και των δολοφονιών», είπε. «Όλη η Λωρίδα της Γάζας είναι χαρούμενη. Όλοι οι Άραβες είναι χαρούμενοι. Όλος ο κόσμος είναι χαρούμενος».

Civil defense teams and journalists in Gaza celebrate the start of the ceasefire agreement, embracing moments of relief and unity after two years of relentless Israeli bombardment. pic.twitter.com/FLY9RsTqy4 — Quds News Network (@QudsNen) October 9, 2025

Celebrations in Gaza today. I haven't seen them this happy since the war started. A blessed day. (For context: they're cheering the Hamas military.) pic.twitter.com/qb37rbH79C — Eylon Levy (@EylonALevy) October 9, 2025

Ένας άλλος επανέλαβε αυτήν την εκτίμηση, προσθέτοντας μια ειδική μνεία στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του στο σχέδιο εκεχειρίας. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σταμάτησε ο πόλεμος. Αυτό είναι κάτι χαρούμενο για εμάς», είπε.

A moment when tears of joy mixed with sorrow after long months of fear and destruction. The innocent children of Gaza emerged from the rubble and ruins to celebrate in their own simple way — with little laughs and smiles that speak of hope pic.twitter.com/6F6kiEcU7V — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 9, 2025

«Και ευχαριστούμε τους αδελφούς μας και όποιον συνέβαλε, έστω και προφορικά, για να σταματήσει ο πόλεμος».

IN PICTURES: Celebrations erupt in Gaza and Israel after ceasefire announced



: REUTERS



Read more: https://t.co/BBY3QlC9BD#TheNews pic.twitter.com/EZjLQgp9u3 — The News (@thenews_intl) October 9, 2025

Εκδηλώσεις χαράς και στο Τελ Αβίβ

Στο Ισραήλ, πλήθη συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ για να ανοίξουν σαμπάνιες και να γιορτάσουν την είδηση ​​της επικείμενης επιστροφής των ομήρων.

Celebrating at hostages Square in Tel Aviv . Everyone is really happy 🎗️ pic.twitter.com/RV6gUAI0MS — Iris (@streetwize) October 9, 2025

Μια ομάδα Ισραηλινών απέδωσε επαίνους και ευχαριστίες στον Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν από το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών, ακούγονται ενθουσιώδεις χορωδίες όπως «ευχαριστούμε» και «τα καταφέρατε».

Israeli hostage families personally thank President Trump over the phone. 🎗️



“You did it. Thank you. This is amazing.”



“Mr President, we believe in you. We know you’ve done so much for us.”



pic.twitter.com/rsZRytJrXl — Oli London (@OliLondonTV) October 9, 2025

«Αυτό είναι καταπληκτικό. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύουμε σε εσάς. Ξέρουμε ότι έχετε κάνει τόσα πολλά για εμάς, από τότε που γίνατε πρόεδρος και ακόμη και πριν από αυτό», είπε ένας.

🚨 A "We ❤️ Trump" sign is raised at a celebration of the Israel-Hamas deal in Tel Aviv. pic.twitter.com/32ewnVAz9e — Off The Press (@OffThePress1) October 9, 2025

Από την άλλη άκρη του τηλεφώνου, ακούγεται η φωνή του Τραμπ να λέει: «Απλώς φροντίστε τον εαυτό σας. Οι όμηροι επιστρέφουν όλοι τη Δευτέρα». Οι Ισραηλινοί ανταπέδωσαν ξεκαρδιστικές ζητωκραυγές καθώς περικύκλωσαν το τηλέφωνο.

People in Israel gathered to celebrate the news of the first phase 'peace plan' agreement reached between Hamas and Israel on Wednesday evening.



READ MORE: https://t.co/4TdVTfYeUm pic.twitter.com/H8ExnxZ8yB — The National Desk (@TND) October 9, 2025

Η μητέρα ενός ομήρου που παραμένει αιχμάλωτος από τη Χαμάς ενώθηκε με τα ενθουσιασμένα πλήθη στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ για να γιορτάσει αυτό που ελπίζεται ότι θα είναι η επικείμενη επιστροφή του γιου της.

🇮🇱🇺🇸-Israelis take to the streets of Jerusalem and Tel Aviv to celebrate the end of the war in Gaza after Hamas accepts President Trump’s historic peace plan to free all hostages. pic.twitter.com/78HnOHtQZ5 — 🇮🇱🇺🇸 Jew from Khaybar يهودي من خيبر (@khaybarjew) October 9, 2025

Η Einav Zangauker, μητέρα του ομήρου Matan Zangauker, φάνηκε συγκλονισμένη ενώ ακούγονταν συνθήματα όπως «Θα φέρουμε πίσω τον Matan».

Families celebrating in Tel Aviv at 4am.

“It’s no longer hostage square, it’s “coming home” square” pic.twitter.com/b8ic6i8EUw — Yael Bar tur 🎗️ (@yaelbt) October 9, 2025

Μέλη των διαδηλωτών κατά του Νετανιάχου, του Ροζ Μετώπου, ηγήθηκαν του ελπιδοφόρου τραγουδιού χτυπώντας τύμπανα και στέλνοντας χαμόγελα καθησυχασμού προς τη μητέρα του ομήρου.

An Israeli hostage's father awaits his son's return after receiving news of Israel and Hamas agreeing to the first phase of US President Donald Trump’s plan to end the war in Gaza https://t.co/ZMTKjckulD pic.twitter.com/W2SwZOvNKW — Reuters (@Reuters) October 9, 2025

Το Ροζ Μέτωπο συσπειρώνεται για να αντιταχθεί στην ηγεσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και το κάνει αυτό από πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Riesen-Freude in Tel Aviv am „Hostages Square“! Die Geiseln sollen freikommen, es gibt einen Deal. Monatelang haben sie hier protestiert, jetzt feiern sie US-Präsident Donald Trump für seine Verhandlungen. pic.twitter.com/XGnSpgaTDe — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) October 9, 2025

Πανηγυρισμοί και στην Αίγυπτο

Την ίδια ώρα, αιγυπτιακές και παλαιστινιακές σημαίες κυμάτισαν σήμερα πάνω από τον ουρανό της νότιας αιγυπτιακής πόλης Σαρμ Ελ-Σέιχ, καθώς τα εορταστικά hashtag στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν viral.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα για το πώς οι Αιγύπτιοι συσπειρώνονται γύρω από τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, αφότου το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός που καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Οι δημόσιες εκδηλώσεις υποστήριξης σηματοδοτούν μια στροφή για τον αλ-Σίσι, ο οποίος έχει δεχθεί πιέσεις στο εσωτερικό για τις οικονομικές του πολιτικές.

