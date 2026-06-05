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05.06.2026 19:10

Προσπέρασμα τηλεθέασης από το MEGA την Πέμπτη(5/6)

05.06.2026 19:10
tileorasi

Ήταν απλό, ίσως όχι και τόσο αναμενόμενο, ότι το Mega «κέρδισε» την χθεσινή ημέρα στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών.

Το κανάλι της Καλλιθέας χωρίς να ανεβάσει πολύ το ρυθμό του αποτέλεσε πρώτη επιλογή των τηλεθεατών κυρίως λόγω διαφοροποίησης περιεχόμενου στο prime time του Alpha,  σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Βλέπετε χθες το κανάλι της Κάτω Κηφισίας μετέδωσε τον φιλικό εθνικών ομάδων Σουηδίας- Ελλάδας και αμέσως μετά το ντοκιμαντέρ του Σταύρου Θεοδωράκη στους «Πρωταγωνιστές» για τη Λεωφόρο και το Τριφύλλι, ενώ το Mega είχε τις σειρές μυθοπλασίας του.

Και επιβεβαιώνεται πως  αυτά τα «ραντεβού» όπου και όποια κι αν είναι δεν αλλάζουν και δύσκολα αλλάζουν.Ο ΑΝΤ1 επίσης κέρδισε πόντους και ξαναπέρασε στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια. Επίσης με αναβεσμένες επιδόσεις καταγράφηκαν από τη Nielsen οι Star, ΣΚΑΪ, Open και ΕΡΤ1. Με άσσο στο κύριο μέρος του μεριδίου της εμφανίστηκε χθες η ΕΡΤ2Σπορ.

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