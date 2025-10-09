Νεαρός «αδέσποτος» πλανήτης καταβροχθίζει το περιβάλλον του

Αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν νεαρό, αδέσποτο πλανήτη που φαίνεται να «καταβροχθίζει» το περιβάλλον του με πρωτοφανή ένταση, προσφέροντας νέα στοιχεία για τη γέννηση και την εξέλιξη αυτών των μοναχικών ουράνιων σωμάτων.

Ο πλανήτης, γνωστός ως Cha 1107-7626, έχει μάζα πέντε έως δέκα φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δία και εντοπίστηκε σε φάση ισχυρής έκρηξης, καθώς απορροφούσε υλικό από το περιβάλλον του με ρυθμό που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ ξανά σε παρόμοιο αντικείμενο. Στο αποκορύφωμα της δραστηριότητάς του, τον Αύγουστο, «κατανάλωνε» έξι δισεκατομμύρια τόνους υλικού ανά δευτερόλεπτο — οκτώ φορές ταχύτερα από ό,τι λίγους μήνες νωρίτερα.

«Η έκρηξη που ανιχνεύσαμε μοιάζει με τις πιο έντονες φάσεις ανάπτυξης νεαρών άστρων», εξηγεί ο αστρονόμος Βίκτορ Αλμέντρος-Αμπάντ από το Αστρονομικό Παρατηρητήριο INAF στο Παλέρμο, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Astrophysical Journal Letters. «Αυτό δείχνει ότι οι ίδιες φυσικές διεργασίες που σχηματίζουν τα άστρα μπορούν να συμβούν και σε πλανητική κλίμακα.»

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το Cha 1107-7626 έχει ηλικία μόλις ενός έως δύο εκατομμυρίων ετών και βρίσκεται στα τελικά στάδια σχηματισμού του. Πιστεύουν επίσης ότι διαθέτει ισχυρά μαγνητικά πεδία που κατευθύνουν το υλικό από τον δίσκο σκόνης προς τον πυρήνα του — ένα φαινόμενο που μέχρι σήμερα είχε παρατηρηθεί μόνο στα άστρα.

Η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε με το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου στη Χιλή. Ο πλανήτης εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 620 ετών φωτός από τη Γη, στον αστερισμό του Χαμαιλέοντα.

Νέο φως στη γέννηση των «απατεώνων» πλανητών

Οι λεγόμενοι αδέσποτοι ή “απατεώνες” πλανήτες δεν συνδέονται βαρυτικά με κάποιο άστρο και περιπλανώνται μόνοι στο Διάστημα. Συνήθως έχουν μάζα λίγο μεγαλύτερη από του Δία, όμως η προέλευσή τους παραμένει μυστήριο.

«Το πώς σχηματίζονται αυτά τα αντικείμενα είναι ακόμα ανοιχτό ερώτημα», σημειώνει η αστρονόμος Μπελίντα Ντέμιαν από το Πανεπιστήμιο του Αγίου Ανδρέα στη Σκωτία, συν-συγγραφέας της μελέτης. Σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να προκύπτουν είτε από την κατάρρευση διαστρικών νεφών αερίου —όπως τα άστρα— είτε να σχηματίζονται αρχικά κοντά σε κάποιο νεογέννητο άστρο και αργότερα να εκτοξεύονται εκτός του πλανητικού τους συστήματος.

Παρότι το Cha 1107-7626 σχηματίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως ένα άστρο, δεν θα φτάσει ποτέ τη μάζα που απαιτείται για να πυροδοτήσει τη σύντηξη υδρογόνου. Η ανακάλυψη αυτή, ωστόσο, προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία στους επιστήμονες να παρακολουθήσουν τη διαδικασία γέννησης ενός αδέσποτου πλανήτη σε πραγματικό χρόνο.

«Οι πλανήτες δεν είναι πάντα ήσυχα και σταθερά σώματα», καταλήγει η Ντέμιαν. «Αυτός ο πλανήτης δείχνει ότι μπορεί να είναι δυναμικοί και εκρηκτικοί, όπως τα άστρα στα πρώτα τους στάδια — θολώνοντας τη γραμμή που χωρίζει τα δύο».

