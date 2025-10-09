search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

09.10.2025 14:31

Συνοικιακό μαγαζί στο Χονγκ Κονγκ το καλύτερο μπαρ του κόσμου για το 2025 – Τρία ελληνικά μπήκαν στο Τοπ50

bar-hong-kong

Ενα συνοικιακό μπαρ σε μια γειτονιά του Χονγκ Κονγκ, αναδείχθηκε το κορυφαίο στον κόσμο για το 2025.

Η οργάνωση World’s 50 Best συνέταξε την ετήσια κατάταξή για τα κορυφαία μπαρ του πλανήτη, μέσα στα οποία υπάρχουν και τρία ελληνικά.

Για το 2025, το νούμερο ένα στη λίστα είναι το Bar Leone στο Χονγκ Κονγκ, ένα ιταλικό μπαρ, που βρίσκεται στη περιοχή Sheung Wan και ανήκει στον Ρωμαίο Lorenzo Antinori.

Με μια ματιά το μπαρ θυμίζει… σπίτι και όχι μπαρ, με τον ιδιοκτήτη να λέει πως ήθελε το μπαρ να «μοιάζει με το σαλόνι της γιαγιάς μου».

Το κορυφαίο μπαρ στον κόσμο, στο Χονγκ Κονγκ

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Handshake Speakeasy, ένα μπαρ εμπνευσμένο από την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης, που βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού και είχε κερδίσει τον τίτλο του Καλύτερου Μπαρ στον Κόσμο πέρσι.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Sips στη Βαρκελώνη.

Οσον αφορά τις ελληνικές παρουσίες, στο Νο8 του κόσμου είναι το Line, στο Νο27 το Baba au Rhum και στο Νο47 το The Bar in Front of the Bar.

To Line στα Κάτω Πετράλωνα αναδείχθηκε 8ο κορυφαίο μπαρ στον κόσμο
Baba au Rhum

Η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο για το 2025

  1. Bar Leone, Hong Kong
  2. Handshake Speakeasy, Mexico City
  3. Sips, Barcelona
  4. Paradiso, Barcelona
  5. Tayer & Elementary, London
  6. Connaught Bar, London
  7. Moebius Milano, Milan
  8. Line, Athens
  9. Jigger & Pony, Singapore
  10. Tres Monos, Buenos Aires
  11. Alquimico, Cartagena
  12. Superbueno, New York City
  13. Lady Bee, Lima
  14. Himkok, Oslo
  15. Bar Us, Bangkok
  16. Zest, Seoul
  17. Bar Nouveau, Paris
  18. Bar Benfiddich, Tokyo
  19. Caretaker’s Cottage, Melbourne
  20. The Cambridge Public House, Paris
  21. Satan’s Whiskers, London
  22. Locale Firenze, Florence
  23. Tlecan, Mexico City
  24. Tan Tan, São Paulo
  25. Mirror Bar, Bratislava
  26. CoChinChina, Buenos Aires
  27. Baba au Rhum, Athens
  28. Nouvelle Vague, Tirana
  29. Hope & Sesame, Guangzhou
  30. Danico, Paris
  31. Scarfes Bar, London
  32. Svanen, Oslo
  33. Sastreria Martinez, Lima
  34. Panda & Sons, Edinburgh
  35. Roda Huset, Stockholm
  36. Mimi Kakushi, Dubai
  37. Salmon Guru, Madrid
  38. Coa, Hong Kong
  39. Sip & Guzzle, New York
  40. Drink Kong, Rome
  41. Double Chicken Please, New York
  42. Maybe Sammy, Sydney
  43. 1930, Milan
  44. Jewel of the South, New Orleans
  45. Virtu, Tokyo
  46. Overstory, New York
  47. The Bar in Front of the Bar, Athens
  48. The Bellwood, Tokyo
  49. BKK Social Club, Bangkok
  50. Nutmeg & Clove, Singapore

