Συνοικιακό μαγαζί στο Χονγκ Κονγκ το καλύτερο μπαρ του κόσμου για το 2025 – Τρία ελληνικά μπήκαν στο Τοπ50

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ενα συνοικιακό μπαρ σε μια γειτονιά του Χονγκ Κονγκ, αναδείχθηκε το κορυφαίο στον κόσμο για το 2025.
Η οργάνωση World’s 50 Best συνέταξε την ετήσια κατάταξή για τα κορυφαία μπαρ του πλανήτη, μέσα στα οποία υπάρχουν και τρία ελληνικά.
Για το 2025, το νούμερο ένα στη λίστα είναι το Bar Leone στο Χονγκ Κονγκ, ένα ιταλικό μπαρ, που βρίσκεται στη περιοχή Sheung Wan και ανήκει στον Ρωμαίο Lorenzo Antinori.
Με μια ματιά το μπαρ θυμίζει… σπίτι και όχι μπαρ, με τον ιδιοκτήτη να λέει πως ήθελε το μπαρ να «μοιάζει με το σαλόνι της γιαγιάς μου».
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Handshake Speakeasy, ένα μπαρ εμπνευσμένο από την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης, που βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού και είχε κερδίσει τον τίτλο του Καλύτερου Μπαρ στον Κόσμο πέρσι.
Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Sips στη Βαρκελώνη.
Οσον αφορά τις ελληνικές παρουσίες, στο Νο8 του κόσμου είναι το Line, στο Νο27 το Baba au Rhum και στο Νο47 το The Bar in Front of the Bar.
Διαβάστε επίσης:
Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ανακούφιση και ικανοποίηση από τη διεθνή κοινότητα
Τουρκία: Μεγάλη επιχείρηση και προσαγωγές τραγουδιστών, ηθοποιών και influencers για κύκλωμα ναρκωτικών
Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός μήνας στην ιστορία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.