Συνοικιακό μαγαζί στο Χονγκ Κονγκ το καλύτερο μπαρ του κόσμου για το 2025 – Τρία ελληνικά μπήκαν στο Τοπ50

Ενα συνοικιακό μπαρ σε μια γειτονιά του Χονγκ Κονγκ, αναδείχθηκε το κορυφαίο στον κόσμο για το 2025.

Η οργάνωση World’s 50 Best συνέταξε την ετήσια κατάταξή για τα κορυφαία μπαρ του πλανήτη, μέσα στα οποία υπάρχουν και τρία ελληνικά.

Για το 2025, το νούμερο ένα στη λίστα είναι το Bar Leone στο Χονγκ Κονγκ, ένα ιταλικό μπαρ, που βρίσκεται στη περιοχή Sheung Wan και ανήκει στον Ρωμαίο Lorenzo Antinori.

Με μια ματιά το μπαρ θυμίζει… σπίτι και όχι μπαρ, με τον ιδιοκτήτη να λέει πως ήθελε το μπαρ να «μοιάζει με το σαλόνι της γιαγιάς μου».

Το κορυφαίο μπαρ στον κόσμο, στο Χονγκ Κονγκ

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Handshake Speakeasy, ένα μπαρ εμπνευσμένο από την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης, που βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού και είχε κερδίσει τον τίτλο του Καλύτερου Μπαρ στον Κόσμο πέρσι.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Sips στη Βαρκελώνη.

Οσον αφορά τις ελληνικές παρουσίες, στο Νο8 του κόσμου είναι το Line, στο Νο27 το Baba au Rhum και στο Νο47 το The Bar in Front of the Bar.

To Line στα Κάτω Πετράλωνα αναδείχθηκε 8ο κορυφαίο μπαρ στον κόσμο

Baba au Rhum

Η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο για το 2025

Bar Leone, Hong Kong Handshake Speakeasy, Mexico City Sips, Barcelona Paradiso, Barcelona Tayer & Elementary, London Connaught Bar, London Moebius Milano, Milan Line, Athens Jigger & Pony, Singapore Tres Monos, Buenos Aires Alquimico, Cartagena Superbueno, New York City Lady Bee, Lima Himkok, Oslo Bar Us, Bangkok Zest, Seoul Bar Nouveau, Paris Bar Benfiddich, Tokyo Caretaker’s Cottage, Melbourne The Cambridge Public House, Paris Satan’s Whiskers, London Locale Firenze, Florence Tlecan, Mexico City Tan Tan, São Paulo Mirror Bar, Bratislava CoChinChina, Buenos Aires Baba au Rhum, Athens Nouvelle Vague, Tirana Hope & Sesame, Guangzhou Danico, Paris Scarfes Bar, London Svanen, Oslo Sastreria Martinez, Lima Panda & Sons, Edinburgh Roda Huset, Stockholm Mimi Kakushi, Dubai Salmon Guru, Madrid Coa, Hong Kong Sip & Guzzle, New York Drink Kong, Rome Double Chicken Please, New York Maybe Sammy, Sydney 1930, Milan Jewel of the South, New Orleans Virtu, Tokyo Overstory, New York The Bar in Front of the Bar, Athens The Bellwood, Tokyo BKK Social Club, Bangkok Nutmeg & Clove, Singapore

