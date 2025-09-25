Το αεροσκάφος του Νετανιάχου παρακάμπτει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο για να αποφύγει τη σύλληψη

Η πτήση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τις ΗΠΑ ακολούθησε μια παράκαμψη, σε μια προφανή προσπάθεια να αποφύγει χώρες που θα μπορούσαν να εκτελέσουν ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον του για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Ο Νετανιάχου αναχώρησε από το Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά η πτήση του, η οποία κανονικά θα πετούσε πάνω από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αντ’ αυτού διέσχισε τη Μεσόγειο Θάλασσα και το Στενό του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης πτήσεων.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s flight to the US bypassed most European airspace



✈️ The detour came amid fears of arrest over an International Criminal Court warrant for war crimes in Gaza https://t.co/IHYOZzQYGG pic.twitter.com/isWpj1Yd1j — Anadolu English (@anadoluagency) September 25, 2025

Η πτήση πέρασε για λίγο πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία, σύμφωνα με το FlightRadar24, αλλά απέφυγε εντελώς τον γαλλικό και τον ισπανικό εναέριο χώρο, παρατείνοντας τη διάρκεια της πτήσης.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού (PMO) δεν έχει δηλώσει δημόσια γιατί επέλεξαν την ασυνήθιστη διαδρομή.

Το PMO ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι και μέλη της συνοδείας του Νετανιάχου δεν θα τον συνοδεύσουν για «τεχνικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα καθίσματα και την ασφάλεια». Η Jerusalem Post ανέφερε ότι ήταν ένας τρόπος αντιστάθμισης για τα πρόσθετα καύσιμα που απαιτούνταν.

Μια γαλλική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι η Γαλλία είχε αποδεχθεί ένα αίτημα του Ισραήλ να πετάξει πάνω από τον γαλλικό εναέριο χώρο.

«Τελικά αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια άλλη διαδρομή και δεν γνωρίζουμε τον λόγο», είπε ο διπλωμάτης.

Το τελευταίο ταξίδι του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο πραγματοποίησε πτήση πάνω από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, σύμφωνα με το ADS-B Exchange, έναν άλλο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου τον περασμένο Νοέμβριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εάν ο Νετανιάχου πετούσε πάνω από ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του ΔΠΔ, θα μπορούσε να αναγκαστεί να προσγειωθεί και να συλληφθεί.

Ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέλη του ΔΠΔ.

Διαβάστε επίσης:

«CA-1 Europa»: Η γερμανική «Helsing» παρουσίασε μαχητικά drones νέας γενιάς που λειτουργούν με AI (photos/video)

Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Ερντογάν (και) με τη Μελόνι

Μόσχα: Γελοιότητες οι εικασίες για ρωσική εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία