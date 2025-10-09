Τούρκοι celebrities και influencers ανακρίνονται στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά

Η Τουρκία ξεκίνησε έρευνα για φερόμενη χρήση ναρκωτικών στη χώρα, με μια επιχείρηση που έθεσε στο στόχαστρό της μια σειρά από διασημότητες.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας από το Γραφείο Καταπολέμησης Ναρκωτικών, 19 άτομα – συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών Berrak Tuzunatac και Demet Evgar, και της τραγουδίστριας Hadise Acikgoz – κλήθηκαν για ανάκριση και λήψη δειγμάτων αίματος.

Μουσικοί και τηλεοπτικοί αστέρες, καθώς και influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον τους μέσω των δικηγόρων τους. Δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει σοκ στη βιομηχανία ψυχαγωγίας της Τουρκίας. Έρχεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων ανησυχιών στη χώρα σχετικά με την ελευθερία του λόγου.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι διασημότητες κλήθηκαν την Τετάρτη και αναμενόταν να αφεθούν ελεύθεροι μετά από εξετάσεις αίματος.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το θέμα.

Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, η κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Ωστόσο, τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν θεραπεία ή αναστολή για όσους παρανομούν για πρώτη φορά, αποφεύγοντας τις ποινές φυλάκισης.

Οι αντίπαλοι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισημαίνουν μια ευρύτερη καταστολή καλλιτεχνών, μέσων ενημέρωσης και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης στη χώρα τους τελευταίους μήνες.

Τον Σεπτέμβριο, ξεκίνησε έρευνα εναντίον του μουσικού Mabel Matiz για φερόμενη «αισχρότητα» σε ένα από τα τραγούδια του. Τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών.

Τον ίδιο μήνα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα ζητήσουν ποινές φυλάκισης ενός έτους για το δημοφιλές γυναικείο συγκρότημα της Τουρκίας Manifest για «άσεμνη συμπεριφορά» στις χορευτικές τους συναυλίες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο εξέχων δημοσιογράφος Φατίχ Αλταΐλι δικάστηκε, κατηγορούμενος για «απειλητικά» σχόλια εναντίον του Ερντογάν. Ο Αλταΐλι – ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση – αντιμετωπίζει τώρα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών.

Τον Μάρτιο, ξέσπασαν διαμαρτυρίες στη χώρα μετά την κράτηση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου από τις αρχές , λίγες μέρες πριν από την ημερομηνία εκλογής του ως υποψήφιου προέδρου για τις εκλογές του 2028.

Ο Ιμάμογλου θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς αντιπάλους του Ερντογάν.

Η κυβέρνηση Ερντογάν αρνείται τους ισχυρισμούς περί καταστολής.

Διαβάστε επίσης:

Η Χαμάς λέει ότι η συμφωνία αποτελεί εγγύηση ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει στη Γάζα

Όλοι οι στόχοι «έχουν πλέον επιτευχθεί» στον πόλεμο της Γάζας λέει τώρα η κυβέρνηση Νετανιάχου

Ο Πούτιν παραδέχθηκε στον Αζέρο πρόεδρο Αλίεφ ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε το αζερικό αεροσκάφος με 38 νεκρούς