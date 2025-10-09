search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 19:06

Τούρκοι celebrities και influencers ανακρίνονται στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά

09.10.2025 19:06
influencers tourkia

Η Τουρκία ξεκίνησε έρευνα για φερόμενη χρήση ναρκωτικών στη χώρα, με μια επιχείρηση που έθεσε στο στόχαστρό της μια σειρά από διασημότητες.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας από το Γραφείο Καταπολέμησης Ναρκωτικών, 19 άτομα – συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών Berrak Tuzunatac και Demet Evgar, και της τραγουδίστριας Hadise Acikgoz – κλήθηκαν για ανάκριση και λήψη δειγμάτων αίματος.

Μουσικοί και τηλεοπτικοί αστέρες, καθώς και influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον τους μέσω των δικηγόρων τους. Δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει σοκ στη βιομηχανία ψυχαγωγίας της Τουρκίας. Έρχεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων ανησυχιών στη χώρα σχετικά με την ελευθερία του λόγου.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι διασημότητες κλήθηκαν την Τετάρτη και αναμενόταν να αφεθούν ελεύθεροι μετά από εξετάσεις αίματος.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το θέμα.

Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, η κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Ωστόσο, τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν θεραπεία ή αναστολή για όσους παρανομούν για πρώτη φορά, αποφεύγοντας τις ποινές φυλάκισης.

Οι αντίπαλοι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισημαίνουν μια ευρύτερη καταστολή καλλιτεχνών, μέσων ενημέρωσης και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης στη χώρα τους τελευταίους μήνες.

Τον Σεπτέμβριο, ξεκίνησε έρευνα εναντίον του μουσικού Mabel Matiz για φερόμενη «αισχρότητα» σε ένα από τα τραγούδια του. Τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών.

Τον ίδιο μήνα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα ζητήσουν ποινές φυλάκισης ενός έτους για το δημοφιλές γυναικείο συγκρότημα της Τουρκίας Manifest για «άσεμνη συμπεριφορά» στις χορευτικές τους συναυλίες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο εξέχων δημοσιογράφος Φατίχ Αλταΐλι δικάστηκε, κατηγορούμενος για «απειλητικά» σχόλια εναντίον του Ερντογάν. Ο Αλταΐλι – ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση – αντιμετωπίζει τώρα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών.

Τον Μάρτιο, ξέσπασαν διαμαρτυρίες στη χώρα μετά την κράτηση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου από τις αρχές , λίγες μέρες πριν από την ημερομηνία εκλογής του ως υποψήφιου προέδρου για τις εκλογές του 2028.

Ο Ιμάμογλου θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς αντιπάλους του Ερντογάν.

Η κυβέρνηση Ερντογάν αρνείται τους ισχυρισμούς περί καταστολής.

Διαβάστε επίσης:

Η Χαμάς λέει ότι η συμφωνία αποτελεί εγγύηση ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει στη Γάζα

Όλοι οι στόχοι «έχουν πλέον επιτευχθεί» στον πόλεμο της Γάζας λέει τώρα η κυβέρνηση Νετανιάχου

Ο Πούτιν παραδέχθηκε στον Αζέρο πρόεδρο Αλίεφ ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε το αζερικό αεροσκάφος με 38 νεκρούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Πατέλη: «Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται»

giannis-katinakis
LIFESTYLE

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

italia karabinieri 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: 25χρονη συνελήφθη για τη δολοφονία των νεογέννητων διδύμων της – Είχε σκοτώσει και άλλο παιδί πριν 3 χρόνια

ben-gvir_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ λέει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν διαλυθεί η Χαμάς

6685403
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκωτία – Ελλάδα: LIVE το «ματς-κλειδί» για την πρόκριση στο Μουντιάλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:20
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Πατέλη: «Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται»

giannis-katinakis
LIFESTYLE

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

italia karabinieri 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: 25χρονη συνελήφθη για τη δολοφονία των νεογέννητων διδύμων της – Είχε σκοτώσει και άλλο παιδί πριν 3 χρόνια

1 / 3