Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη διαφυγή του δράστη – Το μυστήριο με την περιουσία του επιχειρηματία

Ανεξιχνίαστη παραμένει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας μέσα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας με τις αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τον δράστη βασιζόμενες στην περιγραφή που έδωσε ο ανιψιός του ενός θύματος που ήταν μπροστά στην φονική επίθεση.

Η αστυνομία αναζητά έναν νεαρό άνδρα, ψηλό, με ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά που δεν μιλάει ελληνικά, ενώ οι αρχές προσπαθούν επίσης να βρουν την πορεία που ακολούθησε ο δράστης αμέσως μετά το διπλό φονικό, καθώς διέφυγε οδηγώντας ένα μαύρο σκούτερ. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Live News, ο άνδρας φέρεται να κατευθύνθηκε προς Ηλεία.

Όπως έχει γίνει γνωστό, περίπου στις 20:20 της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, μία πρώτη κάμερα ασφαλείας, καταγράφει τον δράστη σε μικρή απόσταση από το κάμπινγκ.

Συνεχίζει την πορεία του μέσα από την πόλη της Πύλου, κάνει μία παράκαμψη στη διαδρομή του, γεγονός που δείχνει ότι μάλλον ήταν γνώστης της περιοχής ο δράστης. Και φθάνει στο Κορυφάσι.

Σε μία νέα αποκάλυψη, περίπου στις 20:39 η εκπομπή εντόπισε νέα πλάνα του δράστη. Πρόκειται για δύο νέα βίντεο, όπου το ένα δείχνει την μοτοσικλέτα που ξεκίνησε από το κάμπινγκ και έφθασε μέχρι την Ηλεία, αλλά και πίσω της φαίνεται να είναι και μία δεύτερη μοτοσικλέτα.

Την ίδια στιγμή πληροφορίες για τον δράστη έρχονται και από έναν ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή της Ηλείας, όπου σταμάτησε ο δολοφόνος. Όπως είπε στις Αρχές, ο δράστης φορούσε κράνος και δεν φαίνεται η μοτοσικλέτα του να έχει πινακίδες, ωστόσο η περιγραφή του δεν συμβαδίζει με εκείνη που έδωσε ο ανιψιός του θύματος.

Μάρτυρας – κλειδί αποκάλυψε αλλαγή στη διαθήκη του 68χρονου

Νέα στοιχεία έδωσε και ένας μάρτυρας «κλειδί», ο οποίος αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες για την διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τις αλλαγές που έκανε σε αυτή το τελευταίο διάστημα.

«Λίγες ημέρες πριν γίνει το φονικό και αφού είχαμε υπογράψει τη νέα διαθήκη με κάλεσε να πάω στο κάμπινγκ και μου είπε «Νομίζω έχω κάνει το σωστό με αυτό που έκανα». Εγώ δεν τον ρώτησα λεπτομέρειες γιατί γενικά ήταν άνθρωπος αυταρχικός και δεν ήθελε ούτε να του κάνεις έλεγχο ούτε να μπλέκεσαι στα πόδια του. Θυμάμαι μου είπε: «Θέλω να τα πουλήσω όλα και να φύγω να πάω στο Μονακό, δεν μπορώ άλλο», ανέφερε ο μάρτυρας.

Την ίδια ώρα, ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας έχει κληθεί 4 φορές να αναγνωρίσει υπόπτους ωστόσο μέχρι στιγμής δεν αναγνωρίζει κανέναν ως το πρόσωπο που αφαίρεσε την ζωή του θείου και του επιστάτη.

Όπως ισχυρίζεται ο ανιψιός, ο δράστης πυροβόλησε και εναντίον του με τον ίδιο να γλιτώνει από τύχη, ωστόσο ο θείος του που καθόταν από την μέσα μεριά του γραφείου δέχθηκε τρεις σφαίρες.

Ένας άλλος ανιψιός του 62χρονου μίλησε συγκλονισμένος για τις τελευταίες εξελίξεις, λέγοντας: «Είμαι σίγουρος ότι η αστυνομία ξέρει τι κάνει».

Αυτόπτης μάρτυρας που μένει κοντά στην έξοδο του κάμπινγκ, από όπου φέρεται να διέφυγε ο δράστης, εξήγησε όσα βίωσε το βράδυ της Κυριακής: «Μόλις είχα έρθει για να μπω σπίτι μου. Άκουσα δυνατούς κρότους, νόμιζα ότι είναι βεγγαλικά, ήταν πυροβολισμοί. Άκουσα “βοήθεια, βοήθεια” και έτρεξα στην είσοδο να δω τι συμβαίνει.

Είδα έναν άνθρωπο να τρέχει γρήγορα προς το εστιατόριο του κάμπινγκ, πήγα κι εγώ πίσω του. Ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ήταν συγχυσμένος, δεν μπορούσε να μας μιλήσει από την ταραχή του. Ρώτησα για τους άλλους δύο μας είπε “είναι κάτω” και κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό έγινε.

Πήγα πήρα έναν φακό, και πήγαμε ξανά στο κάμπινγκ κοντά στη ρεσεψιόν. Κι εγώ φοβόμουν. Είδα το πτώμα του επιστάτη μπρούμητα στη ρεσεψιόν, ταράχτηκα. Ρώτησα για τον ιδιοκτήτη, άνοιξα ελαφρά το παράθυρο, η πόρτα ήταν κλειστή αν θυμάμαι καλά και τον είδα και αυτόν μπρούμητα πίσω από τον γκισέ. Έτυχε να είμαι εκεί εκείνη τη στιγμή. Το κεφάλι του και ο τοίχος της ρεσεψιόν ήταν μέσα στα αίματα», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Η ανιψιά του 68χρονου και η «αδυναμία» που της είχε

Η ανιψιά του 68χρονου με ανάρτηση της στα social media είπε το δικό της αντίο στον θείο της.

«Η ανιψιά του θύματος δεν έμεινε ποτέ στο κάμπινγκ. Την φιλοξενούσε ο 68χρονος στο σπίτι του στο Στάδιον κι εκείνος κοιμόταν σε ένα καναπέ. Η γυναίκα αυτή δεν θα μπορούσε να μείνει στο κάμπινγκ, δεν είναι ο χαρακτήρας της τέτοιος.. Το κάμπινγκ είναι για άλλους ανθρώπους με τατουάζ, αυτή είναι άλλος τύπος.

Υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια σε αυτή την οικογένεια, η ανιψιά κάνει υψηλή ζωή. Δούλευε σε τράπεζα, ο θείος της επειδή την αγαπούσε πάρα πολύ, την βοηθούσε πάντα σε όλα. Τα ρούχα της είναι πανάκριβα φίρμες. Ο θείος της δεν την άφηνε να αγοράσει ούτε τσίχλα, κι ας είχε στο πορτοφόλι της 1000 ευρώ. Ποτέ δεν πήγε την επιθεώρηση εργασίας στον θείο της», τόνισε άνθρωπος από το περιβάλλον της ανιψιάς.

Και πρόσθεσε: «Της είχε δώσει 200.000 ευρώ ο θείος της και το ήξερε όλη η Φοινικούντα. Η κοπέλα πενθεί, τώρα έχασε τα πάντα. Ο 68χρονος ήταν νονός του παιδιού της, το οποίο έχει και το όνομά του. Είναι στεναχωρημένη, μιλούσαν κάθε μέρα. Είναι χάλια, κλαίει συνέχεια, είναι σαν να έχασε τον πατέρα της, θέλει μόνο να βρεθεί ο δολοφόνος».

