search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 19:03

Καταδίκη εκπαιδευτικού για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας κατά την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων

09.10.2025 19:03
kakopoiisi 112- new

Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια λυκείου στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.

Ο 40χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Είχε καταγγελθεί για χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου εις βάρος της μαθήτριας κατά την παράδοση μαθημάτων, την περίοδο 2020-21.

Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από την μαθήτρια. Ο ίδιος είχε καταγγελθεί από μία ακόμη έφηβη στην οποία παρέδιδε μαθήματα, αλλά η περίπτωση αυτή δεν έφτασε στο ακροατήριο.

Διαβάστε επίσης:

Δροσιά: Προφυλακιστέος ο 29χρονος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου

«Η σορός του πατέρα μου ήταν σκεπασμένη με το μπουφάν του θείου μου, ήταν χτυπημένος στο πρόσωπο» – Η κατάθεση του γιου του Σήφη Βαλυράκη

Άγρια κακοποίηση εγκύου: Σε σοκ και οι εργαζόμενοι του «Αττικόν»: «Ήταν φριχτή εικόνα, είχε πάνω από 100 τραύματα με πιρούνι» 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Πατέλη: «Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται»

giannis-katinakis
LIFESTYLE

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

italia karabinieri 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: 25χρονη συνελήφθη για τη δολοφονία των νεογέννητων διδύμων της – Είχε σκοτώσει και άλλο παιδί πριν 3 χρόνια

ben-gvir_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ λέει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν διαλυθεί η Χαμάς

6685403
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκωτία – Ελλάδα: LIVE το «ματς-κλειδί» για την πρόκριση στο Μουντιάλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:20
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Πατέλη: «Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται»

giannis-katinakis
LIFESTYLE

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

italia karabinieri 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: 25χρονη συνελήφθη για τη δολοφονία των νεογέννητων διδύμων της – Είχε σκοτώσει και άλλο παιδί πριν 3 χρόνια

1 / 3