Συζητήσεις και αντιδράσεις προκαλούν στις ΗΠΑ αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα του Τζέι Ντι Βανς, όπου περιγράφει πώς γνώρισε τη σύζυγό του, Ούσα, ενώ είχε ακόμη μακροχρόνια σχέση με άλλη γυναίκα.

Το βιβλίο του Αμερικανού αντιπροέδρου με τίτλο «Communion: Finding My Way Back to Faith» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιουνίου και επικεντρώνεται στην πορεία του Βανς από το Οχάιο έως την επιλογή του από τον Ντόναλντ Τραμπ για το δεύτερο υψηλότερο αξίωμα στις ΗΠΑ, αλλά και στη μεταστροφή του στον Καθολικισμό.

Ωστόσο, τα αποσπάσματα που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί στρέφουν το ενδιαφέρον κυρίως στην προσωπική του ζωή και ειδικότερα στη σχέση του με μια πρώην σύντροφό του, τη Μέρι, αλλά και στην έντονη έλξη που ένιωσε για τη μετέπειτα σύζυγό του όταν γνωρίστηκαν στη Νομική Σχολή του Γέιλ.

This is a particularly special mother's day in the Vance clan, as Usha is about to become a mom for the fourth time. We thought it would be fun to put out a little excerpt from my new book about the early days of our relationship.



— JD Vance (@JDVance) May 10, 2026

Τζέι Ντι Βανς: «Αν με χώριζε, θα το ξεπερνούσα γρήγορα»

Ο Βανς περιγράφει τη Μέρι ως μια σταθερή παρουσία στη ζωή του κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων και μετά το κολέγιο, σημειώνοντας ότι είχαν παρόμοιους στόχους ζωής.

«Θέλαμε τα ίδια πράγματα: ένα ωραίο σπίτι, μια αξιοπρεπή δουλειά και μερικά παιδιά», γράφει, προσθέτοντας ότι και η οικογένειά του τη συμπαθούσε.

Παράλληλα όμως παραδέχεται πως συναισθηματικά δεν ένιωθε πλήρως δεμένος μαζί της. «Δεν μπορούσα ποτέ να ξεφύγω από την αίσθηση ότι, όσο κι αν μου άρεσε, αν με χώριζε την επόμενη ημέρα, θα το ξεπερνούσα γρήγορα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αποσπάσματα, ο Βανς αξιολογεί τη σχέση εκείνη σχεδόν ψυχρά και αναλυτικά:

«Μπορούσα να την κρίνω με αντικειμενικά κριτήρια και να καταλήξω ότι ήταν ως επί το πλείστον υπέροχη. Αλλά θα έκλαιγα αν με χώριζε; Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι αυτό πρόβλημα;».

Τα συγκεκριμένα αποσπάσματα έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν ο νυν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε ήδη στραφεί συναισθηματικά αλλού πριν λήξει επίσημα η σχέση του.

Η «νοσηρή εμμονή» με την Ούσα

Ο Βανς περιγράφει ως καθοριστική στιγμή τη μετακόμισή του στη Νομική Σχολή του Γέιλ, όπου γνώρισε την Ούσα Μπάλα Τσιλουκούρι, όπως ήταν τότε το πλήρες όνομά της.

Θυμάται ότι περπατούσε μόνος μια βροχερή νύχτα στους δρόμους του Νιου Χέιβεν, ενώ βρισκόταν ακόμη σε σχέση εξ αποστάσεως με τη Μέρι.

«Περπατούσα αργά τη νύχτα, ήταν μια ασυνήθιστα κρύα και βροχερή φθινοπωρινή μέρα. Το Νιου Χέιβεν μέσα στην ομίχλη είναι ανατριχιαστικό και η βροχή είχε αδειάσει τους δρόμους. Και όλη την ώρα σκεφτόμουν μια άλλη φοιτήτρια: την Ούσα Μπάλα Τσιλουκούρι», γράφει.

Στη συνέχεια αποκαλύπτει τι είπε τότε σε έναν φίλο του: «Φίλε, νομίζω ότι έχω πάθει εμμονή με αυτή την κοπέλα από την ομάδα μου. Είναι νοσηρό».

Ο Βανς περιγράφει την Ούσα ως «πιο έξυπνη από όλους», ενώ αναφέρει, ακόμη, ότι είχε «την πιο εντυπωσιακή στάση σώματος».

Σε άλλο σημείο θυμάται να λέει στους φίλους του: «Θα παντρευτώ αυτή την κοπέλα. Ή θα μείνω εργένης για όλη μου τη ζωή».

Βανς: «Δεν πίστευα ότι μπορώ να ερωτευτώ έτσι»

Το βιβλίο περιλαμβάνει και διάλογο του Βανς με φίλο του, ο οποίος του υπενθύμισε ότι παλαιότερα πίστευε πως δεν είχε «το γονίδιο» για να ερωτευτεί παράφορα.

«Τζέι Ντι; Θυμάσαι που μου έλεγες ότι δεν έχεις το γονίδιο για να ερωτευτείς τρελά μια γυναίκα; Πάντα πίστευα ότι ήταν ανοησίες. Τώρα ξέρω ότι ήταν», φέρεται να του είπε ο φίλος του.

Ο ίδιος ο Βανς παραδέχεται ότι η γνωριμία με την Ούσα άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις σχέσεις.

«Μόλις λίγες εβδομάδες αφότου ήμασταν μαζί, της είπα πως ήθελα να την παντρευτώ και πως θα έκανα ό,τι χρειαζόταν για να συμβεί αυτό», γράφει.

Από το Γέιλ, στον Λευκό Οίκο

Ο Τζέι Ντι Βανς και η Ούσα Βανς παντρεύτηκαν το 2014 και σήμερα έχουν τρία παιδιά, ενώ περιμένουν το τέταρτο.

Η σύζυγός του, κόρη Ινδών μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στο Σαν Ντιέγκο, εργάστηκε στο παρελθόν για τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, αλλά και για τον δικαστή Μπρετ Κάβανο.

Ο Βανς χρησιμοποιεί, επίσης, το βιβλίο για να μιλήσει για τη θρησκευτική του πορεία, σημειώνοντας πως «ένα κρίσιμο κομμάτι αυτής της διαδρομής ήταν ότι ερωτεύτηκα μια κοπέλα που τελικά θα γινόταν μητέρα τεσσάρων παιδιών».

Το νέο βιβλίο του Βανς κυκλοφορεί δέκα χρόνια μετά το επιτυχημένο «Hillbilly Elegy», το οποίο έχει μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη.

