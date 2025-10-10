Καρυστιανού στον Alpha: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά στα Τέμπη – Πάμε σε μία δίκη παρωδία, χωρίς ενόχους» (Video)

Συνέντευξη στον Alpha και στον Αντώνη Σρόιτερ παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τις επόμενες κινήσεις των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, μετά την απόφαση της εισαγγελίας που επιτρέπει τις εκταφές και τις εξετάσεις.

Η κα Καρυστιανού όπως είπε, στόχος είναι να βρεθούν εξειδικευμένα εργαστήρια και ιατροδικαστές, μετά από δύο χρόνια, προκειμένου να γίνουν οι έλεγχοι που δεν είχαν γίνει αρχικά και να δοθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν.

«Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές. Θα μας αδικήσει κάποιος γι’ αυτό;

Θέλουμε να βάλουμε δικούς μας επιστήμονες από το εξωτερικό ενώ και τα αποτελέσματα θα σταλούν σε εργαστήρια του εξωτερικού. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές εκταφή γιατί είχαμε αναπάντητα ερωτήματα. Δικαίως δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές. Δεν έγινε έρευνα για την έκρηξη, ενώ έχουμε σοβαρές ενδείξεις, ότι ο κόσμος δεν πέθανε από τη σύγκρουση, δεν μπορούσε να αναπνεύσει».

«Οι ιατροδικαστές έπρεπε να μας πουν και τις συνθήκες θανάτου και την αιτία. Εμείς αυτά δεν τα γνωρίζαμε. Μέχρι να βγουν τα ηχητικά, μας έλεγαν ότι όλοι πέθαναν ακαριαία, και μετά μάθαμε ότι πολλοί ζούσαν και πέθαναν από τη φωτιά. Ωστόσο, συνέχισαν να αρχειοθετούν τις μηνύσεις που κάναμε για τους ιατροδικαστές και να απορρίπτουν τα αιτήματά μας για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις».

«Δικαίως δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη, και είναι σημαντικό να πω ότι δεν θα ήμασταν στην κατάσταση τη σημερινή αν είχαμε τα δείγματα του βιολογικού υλικού, τα οποία κατέστρεψε παράνομα ο επιλεγμένος ανακριτής Μπακαΐμης, στις 40 ημέρες, χωρίς να έχουν βγει οι ιατροδικαστικές εκθέσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τι ψάχνουν να βρουν μέσω των εξειδικευμένων εξετάσεων, η κα Καρυστιανού είπε:

«Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι εκείνη την ώρα ο κόσμος δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ανέπνεαν και καίγονταν εσωτερικά. Έχουμε χημικά εγκαύματα ακόμα και στους διασώστες, ιατροδικαστές που αναφέρουν εγκαύματα από έλαιο σιλικόνης».

«Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά. Παρ’ όλο που ο αέρας έκαιγε, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να γίνει αυτοψία ή τοξικολογικός έλεγχος. Δεν έγινε τίποτα. Δεν διαπίστωσαν το αν οι άνθρωποι πέθαναν από τη σύγκρουση ή μετά από αυτήν».

«Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε δίκη χωρίς να υπάρχει κανένας ένοχος και καμία έρευνα για την έκρηξη. Εμείς λοιπόν, που οι άνθρωποί μας κάηκαν ζωντανοί, τι έχουμε να περιμένουμε από αυτή την δίκη; Τον Καραμανλή που τον άφησαν εκτός κάδρου; Τους γραμματείς των υπουργείων που είναι πάλι εκτός κάδρου; Τι, για για να μας πουν για πλημμελήματα για κάποιους υπαλλήλους και διευθυντές; Αυτό να περιμένουμε;

Εμείς λοιπόν οι συγγενείς έχουμε πολύ χαμηλές προσδοκίες γιατί πάμε με μια “κουτσουρεμένη ανάκριση”, περιορισμένη υπερβολικά με πολύ λίγους ενόχους, με αναπάντητα πάρα πολλά ερωτήματα και “μπάζωμα” έρευνας που έπρεπε να είχε γίνει από την αρχή. Αυτή δεν θα είναι δίκη, αλλά παρωδία.»

«Αν δεν είχαν γίνει εξαρχής τα μπαζώματα από τον κ. Τριαντόπουλο που πήγε και έκανε τον χώρο χάλια και κατέστρεψε τα πάντα, θα είχαμε όλα τα στοιχεία και θα είχε ξεκινήσει ήδη η δίκη…

Με το σωστό κατηγορητήριο και όλους τους ενόχους».

