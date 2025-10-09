Πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για απλήρωτα τέλη, ΚΤΕΟ και ανασφάλιστα οχήματα: Πώς θα εντοπίζονται οι παραβάτες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ο μηχανισμός ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν παράνομα στους ελληνικούς δρόμους. Οι έλεγχοι θα γίνονται αυτόματα κάθε έξι μήνες και ξεκινούν από εφέτος. Αρχικά οι διασταυρώσεις θα εστιάζουν σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ή έχουν δηλωθεί σε ακινησία για αποφυγή καταβολής τελών κυκλοφορίας. Από το 2026 θα επεκταθούν και σε οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Τα πρόστιμα θα φτάνουν και στα 1.000 ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και ένστασης κατά της βεβαίωσης παράβασης.
Νέα υπουργική απόφαση (175625 ΕΞ 2025), η οποία συνυπογράφεται από τους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Γεώργιο Κώτσηρα, Προστασίας του Πολίτη Μιχάηλ Χρυσοχοΐδη, Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριο Παπαστεργίου, και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιο Πιτσιλή περιγράφει πώς θα διενεργούνται οι έλεγχοι.
Η πρώτη διασταύρωση για το 2025 έχει ημερομηνία αναφοράς την 2α Ιουνίου 2025, με δυνατότητα αξιοποίησης επικαιροποιημένων στοιχείων που διατίθενται από τους φορείς. Από το 2026 και εφεξής, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο – την 1η Μαρτίου για το πρώτο εξάμηνο και την 1η Αυγούστου για το δεύτερο.
Στην πρώτη φάση εξετάζονται μόνο επιβατικά, φορτηγά και δίκυκλα ιδιωτικής χρήσης με έναν υπόχρεο ιδιοκτήτη και έγκυρο αριθμό κυκλοφορίας. Για το 2025, ο έλεγχος ΚΤΕΟ δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη διασταύρωση, ενώ για την ασφάλιση εξετάζεται μόνο η κατάσταση κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Για τους ελέγχους αυτούς δημιουργείται ειδικό «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων». Το σύστημα συλλέγει σε μία ενιαία βάση, όλα τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στα μητρώα της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων, και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος. Η ταυτοποίηση των οχημάτων γίνεται με βάση τον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό κυκλοφορίας, τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία ιδιοκτησίας.
Ο έλεγχος θα εντοπίζει:
Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται, σύμφωνα με τη νέα απόφαση, είναι τα εξής:
1) Για Ανασφάλιστα Οχήματα:
2) Για Τέλη Κυκλοφορίας: καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όσους τα πληρώνουν εκπρόθεσμα.
3) Για έλλειψη ΚΤΕΟ: πρόστιμο 400 ευρώ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 90 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Όλα τα ανωτέρω πρόστιμα επιβαρύνονται και με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.
Για τους παραβάτες, η νέα διαδικασία προβλέπει:
Αρμόδιοι για την εξέταση των ενστάσεων είναι:
Η απόφαση εκδίδεται εντός 30 εργάσιμων ημερών.
Μετά την επιβολή προστίμου, διενεργείται υποχρεωτικός επανέλεγχος εντός τριών μηνών. Αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αφαιρούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση υποτροπής – δηλαδή εκ νέου παράβασης εντός τριετίας για το ίδιο όχημα – επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο (δηλαδή 500-2.000 ευρώ για ανασφάλιστα ή και πολύ περισσότερα ανάλογα με τα τέλη κυκλοφορίας κάθε τύπου οχήματος) ενώ αφαιρούνται άμεσα τα στοιχεία κυκλοφορίας. Θα επιστρέφονται μόνο με προσκόμιση συμβολαίου ασφάλισης, δελτίου ΚΤΕΟ, βεβαίωσης μη οφειλής τελών και απόδειξης καταβολής του προστίμου.
