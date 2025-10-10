Έγκλημα στην Φοινικούντα: Στο «φως» τα μυστικά της διαθήκης του ιδιοκτήτη

Σήμερα το πρωί στο Ειρηνοδικείο της Πύλου, αναμένεται να ανοίξει η διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε άγρια μαζί με τον επιστάτη του, συγκλονίζοντας την κοινωνία της Φοινικούντας.

Προς το παρόν η Αστυνομία δεν έχει ξακαθαρίσει ποιο είναι το κίνητρο της δολοφονίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του εκτελεστή με το σκούτερ συνεχίζεται.

Το σενάριο το έγκλημα να σχετίζεται με κληρονομικά ζητήματα απομακρύνεται, ωστόσο, οι Αρχές εξακολουθούν να το έχουν και αυτό στο κάδρο.

Σήμερα, το άνοιγμα της διαθήκης, η οποία άλλαξε λίγο καιρό πριν το διπλό φονικό, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Οι αστυνομικοί γνωρίζουν την προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου και έτσι θα μπορέσουν να τη συγκρίνουν με την τελευταία που ανοίγει σήμερα, προκειμένου να δουν τι αλλαγές είχε κάνει το θύμα και ένα αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιο συμπέρασμα που θα μπορούσε να βοηθήσει την έρευνα.

Νέα στοιχεία για τον δράστη του φονικού

Η έρευνα που γίνεται μέσα από τη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας δείχνει ότι ο πιστολέρο με το σκούτερ διήνυσε μία τεράστια απόσταση που δεν σταματά ούτε στα όρια του νομού Ηλείας.

Συγκεκριμένα, φέρεται αρχικά να οδήγησε για 2,5 ώρες και να διήνυσε τουλάχιστον 130 χιλιόμετρα για να φτάσει από το νομό Μεσσηνίας (και τη Φοινικούντα όπου βρίσκεται το κάμπινγκ) στο νομό Ηλείας (όπου εμφανίζεται σε κάμερα στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου) και μετά να συνέχισε την οδήγηση διανύοντας πάρα πολλά χιλιόμετρα βγαίνοντας από το νομό Ηλείας και περνώντας σε όμορο νομό.

Το μεγάλο ερώτημα είναι που κατέληξε το σκούτερ και πού κρύβεται ο δράστης.

