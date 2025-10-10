search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 10:33

Έγκλημα στην Φοινικούντα: Στο «φως» τα μυστικά της διαθήκης του ιδιοκτήτη

10.10.2025 10:33
foinikounta new

Σήμερα το πρωί στο Ειρηνοδικείο της Πύλου, αναμένεται να ανοίξει η διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε άγρια μαζί με τον επιστάτη του, συγκλονίζοντας την κοινωνία της Φοινικούντας.

Προς το παρόν η Αστυνομία δεν έχει ξακαθαρίσει ποιο είναι το κίνητρο της δολοφονίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του εκτελεστή με το σκούτερ συνεχίζεται.

Το σενάριο το έγκλημα να σχετίζεται με κληρονομικά ζητήματα απομακρύνεται, ωστόσο, οι Αρχές εξακολουθούν να το έχουν και αυτό στο κάδρο.

Σήμερα, το άνοιγμα της διαθήκης, η οποία άλλαξε λίγο καιρό πριν το διπλό φονικό, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Οι αστυνομικοί γνωρίζουν την προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου και έτσι θα μπορέσουν να τη συγκρίνουν με την τελευταία που ανοίγει σήμερα, προκειμένου να δουν τι αλλαγές είχε κάνει το θύμα και ένα αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιο συμπέρασμα που θα μπορούσε να βοηθήσει την έρευνα.

Νέα στοιχεία για τον δράστη του φονικού

Η έρευνα που γίνεται μέσα από τη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας δείχνει ότι ο πιστολέρο με το σκούτερ διήνυσε μία τεράστια απόσταση που δεν σταματά ούτε στα όρια του νομού Ηλείας.

Συγκεκριμένα, φέρεται αρχικά να οδήγησε για 2,5 ώρες και να διήνυσε τουλάχιστον 130 χιλιόμετρα για να φτάσει από το νομό Μεσσηνίας (και τη Φοινικούντα όπου βρίσκεται το κάμπινγκ) στο νομό Ηλείας (όπου εμφανίζεται σε κάμερα στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου) και μετά να συνέχισε την οδήγηση διανύοντας πάρα πολλά χιλιόμετρα βγαίνοντας από το νομό Ηλείας και περνώντας σε όμορο νομό.

Το μεγάλο ερώτημα είναι που κατέληξε το σκούτερ και πού κρύβεται ο δράστης. 

Διαβάστε επίσης

Έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O»: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές – Σκανάρουν το βίντεο με τον μαυροφορεμένο άνδρα

Αίθριος καιρός με ήπιους ανέμους και μικρές νεφώσεις – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας το επόμενο τριήμερο

Καρυστιανού στον Alpha: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά στα Τέμπη – Πάμε σε μία δίκη παρωδία, χωρίς ενόχους» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
loverdos_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

aerodromio-pinakida-shengen
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

psichiki-igeia-new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2025: «Ψυχική Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις» η φετινή θεματική (Video)

super market 65- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Δρομολογείται ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς

DELLIAN
BUSINESS

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στο GSOF Symposium Europe 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:25
loverdos_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

aerodromio-pinakida-shengen
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

psichiki-igeia-new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2025: «Ψυχική Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις» η φετινή θεματική (Video)

1 / 3