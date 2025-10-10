Πάρος: Νεκρός 90χρονος Ιταλός μετά από τροχαίο με 23χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάρο, με αποτέλεσμα ένας άνδρας 90 ετών να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο στην Πάρο έγινε όταν ένας 23χρονος υπήκοος Αλβανίας συγκρούστηκε με το αυτοκίνητό του με άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν 3 Ιταλοί.

Ως αποτέλεσμα τραυματίστηκε θανάσιμα ένας ηλικιωμένος και δύο ακόμη άτομα ηλικίας 66 και 63 ετών τραυματίστηκαν πιο ελαφρά.

Ο 23χρονος οδηγός του οχήματος οδηγούσε μεθυσμένος, καθώς αυτό προέκυψε από το αλκοτέστ που έγινε δύο φορές από κλιμάκιο της αστυνομίας και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άδεια, δίπλωμα και νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Σύρου.

Διαβάστε επίσης

Έγκλημα στην Φοινικούντα: Στο «φως» τα μυστικά της διαθήκης του ιδιοκτήτη

Φρίκη από την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 6χρονου από 3 άνδρες σε δομή φιλοξενίας

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει – Πρόλαβαν να σωθούν οι επιβαίνοντες