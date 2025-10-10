search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 12:01

Πάρος: Νεκρός 90χρονος Ιταλός μετά από τροχαίο με 23χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος

10.10.2025 12:01
asthenoforo new

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάρο, με αποτέλεσμα ένας άνδρας 90 ετών να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο στην Πάρο έγινε όταν ένας 23χρονος υπήκοος Αλβανίας συγκρούστηκε με το αυτοκίνητό του με άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν 3 Ιταλοί. 

Ως αποτέλεσμα τραυματίστηκε θανάσιμα ένας ηλικιωμένος και δύο ακόμη άτομα ηλικίας 66 και 63 ετών τραυματίστηκαν πιο ελαφρά. 

Ο 23χρονος οδηγός του οχήματος οδηγούσε μεθυσμένος, καθώς αυτό προέκυψε από το αλκοτέστ που έγινε δύο φορές από κλιμάκιο της αστυνομίας και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άδεια, δίπλωμα και νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Σύρου.

Διαβάστε επίσης

Έγκλημα στην Φοινικούντα: Στο «φως» τα μυστικά της διαθήκης του ιδιοκτήτη

Φρίκη από την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 6χρονου από 3 άνδρες σε δομή φιλοξενίας

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει – Πρόλαβαν να σωθούν οι επιβαίνοντες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
loverdos_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

aerodromio-pinakida-shengen
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

psichiki-igeia-new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2025: «Ψυχική Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις» η φετινή θεματική (Video)

super market 65- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Δρομολογείται ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς

DELLIAN
BUSINESS

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στο GSOF Symposium Europe 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:25
loverdos_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

aerodromio-pinakida-shengen
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

psichiki-igeia-new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2025: «Ψυχική Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις» η φετινή θεματική (Video)

1 / 3