ΕΛΛΑΔΑ

10.10.2025 11:54

Φοινικούντα: Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε κάνει νέα διαθήκη 3 μέρες πριν δολοφονηθεί – «Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου»

10.10.2025 11:54
foinikounta_0610_1460-820_new
credit: eleftheriaonline.gr

Προσωπικά και οικονομικά κίνητρα φαίνεται πως κρύβονται πίσω από την δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του συντρόφου του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το θύμα τρεις ημέρες πριν την δολοφονία του, είχε συντάξει νέα διαθήκη.

Η διαθήκη άνοιξε σήμερα και ο δικηγόρος του αποκάλυψε ότι την έγραψε στις 2 Οκτωβρίου, πιθανότατα, υπό καθεστώς φόβου και πανικού.

Μάλιστα, αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι κατά την ανάγνωση της διαθήκης, η πρώτη του φράση είναι «σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…».

Στον ανηψιό του η περιουσία του

Σύμφωνα με πληροφορίες το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του πηγαίνει στον ανιψιό του. Στην διαθήκη που συνέταξε, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών μου στοιχείων».

Το θύμα του αφήνει το 51% του κάμπινγκ, ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και μετρητά, ενώ για το κάμπινγκ αναφέρει πως αν αποφασίσει να το πουλήσει, θέλει να δώσει μετρητά σε συγκεκριμένους συγγενείς και τον επιστάτη.

Στη διαθήκη αναφέρεται και ο επιστάτης σύντροφός του, ο οποίος ωστόσο έφυγε από τη ζωή από τις σφαίρες του δράστη.

Το βράδυ της Κυριακής ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.

Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει. 

Αυτό που προκάλεσε πάντως εντύπωση, είναι ότι η περιγραφή που έδωσε ο ανηψιός για τον δράστη τον οποίο είδε, δεν ταίριαζε καθόλου με την περιγραφή που έδωσε βενζινοπώλης της περιοχής.

1 / 3