Έγκλημα στη Φοινικούντα – Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το διπλο φονικό

Όλο και περισσότερο πυκνώνει το μυστήριο γύρω από το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Ωες γνωστόν νεκροί από σφαίρες ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης και επί χρόνια φίλος του.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος ενώ τα κίνητρα ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί με την ΕΛΑΣ να κρατά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα χωρίς να αποκλείει τίποτα- ούτε προσωπικά κίνητρα ούτε πιο σύνθετα σενάρια.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το τραγικό συμβάν, οι Αρχές «χτενίζουν» την περιοχή ενώ ψάχνουν υλικό από τις κάμερες των γύρω επιχειρήσεων.

Παρών στο φονικό και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης έφτασε στο κάμπινγκ με ένα δίκυκλο – πιθανότατα σκούτερ – το οποίο δεν έσβησε, μπήκε στην επιχείρηση όπου βρίσκονταν τα δύο θύματα και τα εκτέλεσε εν ψυχρώ με περίστροφο.

Σύμφωνα με το protothema.gr oι αστυνομικοί δεν έχουν εντοπίσει κάλυκες στο σημείο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι το όπλο του φονικού ήταν περίστροφο. Ο πρώτος άνδρας δολοφονήθηκε επί τόπου, μέσα στο γραφείο της επιχείρησης, ενώ το δεύτερο θύμα προσπάθησε να διαφύγει, όμως ο δράστης τον πυροβόλησε πισώπλατα, σκοτώνοντάς τον.

Οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής έχουν καταγράψει τον δράστη τη στιγμή που φεύγει από το σημείο ανεβαίνοντας στο δίκυκλό του, με κατεύθυνση προς το χωριό Κορυφάσι, το οποίο απέχει περίπου 40 λεπτά από τη Φοινικούντα. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι καθαρή, δεν φαίνεται πινακίδα και δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής το όχημα διαφυγής.

Ο άνδρας φέρεται να φορούσε φούτερ και δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό του. Στο σημείο του εγκλήματος βρισκόταν και ο ανιψιός ενός εκ των θυμάτων, ο οποίος, όπως υποστηρίζει γλίτωσε από θαύμα. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, χωρίς όμως να τον πετύχει. Ο μάρτυρας δεν έχει αναγνωρίσει τον εκτελεστή.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ άτομα από το στενό περιβάλλον των δύο θυμάτων πρόκειται να δώσουν καταθέσεις, καθώς το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει θολό.

Αν και αρχικά η υπόθεση φαινόταν να έχει μια απλή εξήγηση, νεότερες πληροφορίες προσθέτουν νέα στοιχεία που ενδέχεται να αλλάξουν την πορεία των ερευνών.

Η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο, στις 11 το πρωί, και αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

