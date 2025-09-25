Γυναικοκτονία Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον άγριο ξυλοδαρμό της στο πάρκινγκ του ξενοδοχείο

Φωτογραφικά ντοκουμέντα ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του 50χρονου κατηγορούμενου για τη γυναικοκτονία της της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου στην Πάτρα.

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το MEGA φαίνεται ο κατηγορούμενος να τη χτυπάει στο κεφάλι. Στη συνέχεια την κλωτσάει στη μέση και έπειτα την πιάνει από τα μαλλιά. Στο τέλος στέκεται από πάνω της και την παρακολουθεί καθώς ψυχορραγεί.Ο 50χρονος, που ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε της επιτέθηκε, έχει στήσει καρτέρι θανάτου σε πάρκινγκ ξενοδοχείου.

Εννιά μέρες μετά την επίθεση, η Γαρυφαλλιά που είχε μεταφερθεί από την Πάτρα στο ΚΑΤ της Αθήνας, υπέκυψε στα τραύματα που της προκάλεσε το μίσος του. Η οικογένεια μέσα στον πόνο της, πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων της, για να σωθούν ζωές.

