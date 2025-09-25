Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από όχημα στον Κίσαμο

Τραγικό τέλος είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στα Χανιά, όταν 4χρονο αγοράκι παρασύρθηκε από όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά, το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες από το cretalive.gr, αναφέρουν ότι το παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατέρας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και λίγη ώρα αφού έφτασε στο νοσοκομείο ο 4χρονος κατέληξε όπως επιβεβαίωσε και ο διοικητής του γενικού νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, στο Cretalive.

