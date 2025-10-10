Κοζάνη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ – «Έπιασα τη λαβή και πάλευα, αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ»

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τη δολοφονική επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης, τον Ιούλιο του 2020, με θύμα έναν υπάλληλο της ΔΟΥ και ακόμη τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο πιο σοβαρά. Η υπόθεση εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως αναφέρει το e-ptolemeos.gr, το δικαστήριο διέκοψε για τις 15/10 λόγω πέρας ωραρίου, με τον κατηγορούμενο να δηλώνει πως αποδέχεται ότι προέβη στις πράξεις αλλά όχι με τον τρόπο που περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

Η συνήγορος του δράστη (η οποία ορίστηκε από το κράτος), ζήτησε να εφαρμοστεί το ελαφρυντικό του «εν βρασμώ ψυχής», με την έννοια της κατάστασης φόρτισης που του δημιουργήθηκε από την άποψη πως αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν την εξουσία. Το προηγούμενο βράδυ, όπως τόνισε, ο κατηγορούμενος έμαθε πως πέθανε ο νεαρός Μάγγος στο Βόλο, ο οποίος χτυπήθηκε από αστυνομικούς και του δημιουργήθηκε δολοφονικό αμόκ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Μου είπε ότι είναι τρελός και τώρα σειρά έχει ο επόμενος»

«Μου είπε ότι είναι τρελός και τώρα έχει σειρά ο επόμενος», ανέφερε μια από τους υπαλλήλους που δέχθηκε τα χτυπήματα από το δράστη με το τσεκούρι, περιγράφοντας τα δραματικά γεγονότα στη ΔΟΥ Κοζάνης τον Ιούλιο του 2020.

Από τη μεριά της η έτερη υπάλληλος που γλίτωσε την τελευταία στιγμή μετά την παρέμβαση του Διευθυντή της υπηρεσίας, τόνισε πως το ένστικτο της σκέψης ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της την έκανε να παλέψει περισσότερο για να μη δεχτεί επιπλέον χτυπήματα.

«Έπιασα τη λαβή και πάλευα. Τον χτυπούσα στα πόδια. Αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ». Η τραυματίας υπάλληλος δήλωσε πως δεν γύρισε ποτέ ξανά στην υπηρεσία της και ζήτησε μετάθεση, ενώ ανέφερε πως έμεινε στο σπίτι της σε ακινησία για 3 μήνες, καθώς οι γιατροί της έλεγαν πως τα τραύματα ήταν πολύ επικίνδυνα τόσο στο κεφάλι όσο και στην σπονδυλική στήλη.

«Σας άρεσε αυτό που σας έκανα; Τσιράκια του συστήματος»

«Έφαγα τους δικούς σου θα φάω τώρα και τους μπάτσους. Σας άρεσε αυτό που σας έκανα; Τσιράκια του συστήματος». Οι φράσεις αυτές ήταν όσα έλεγε στον διευθυντή της ΔΟΥ και τον υπάλληλο καθαριότητας της υπηρεσίας -οι οποίοι τον αφόπλισαν– ο δράστης της επίθεσης. Παράλληλα σημείωσαν πως ο δράστης ήθελε να σκοτώσει.

Άλλη υπάλληλος τόνισε πως ο δράστης κρατούσε το τσεκούρι και χτυπούσε όπως ένας ξυλοκόπος ένα κούτσουρο.

«Ένας εφοριακός λιγότερος, θα σκοτώσω και την εισαγγελέα»

Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, κατά την κατάθεσή τους, απάντησαν σε ερωτήσεις της έδρας, λέγοντας πως κατά τη σύλληψή του ο δράστης είπε πως «ένας εφοριακός λιγότερος, τώρα έρχεται η σειρά σας».

Όταν ένας αστυνομικός μετέφερε στην κατάθεσή του, τα όσα είπε κατά τη σύλληψη στον δράστη, πως με αυτά που έκανε θα μπει φυλακή, ο δράστης απάντησε πως «θα σκοτώσω και την εισαγγελέα».

