ΕΛΛΑΔΑ

13.10.2025 11:48

Ρόδος: 62χρονος συνελήφθη για ασέλγεια σε 7χρονο κορίτσι – Της έδωσε 5 ευρώ για να τη φωτογραφίσει χωρίς ρούχα

aselgeia

Σοκάρει η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ενός 7χρονου κοριτσιού στην Ρόδο, με δράστη έναν 62χρονο, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το MEGA, σε χωριό της δυτικής πλευράς του νησιού, το Σάββατο, 3 παιδιά έκαναν χειροτεχνία έξω από το σπίτι ενός 62χρονου, σε ένα project από το σχολείο. Έτσι εμφανίστηκε ένας άνδρας ο οποίος πήρε το ένα κοριτσάκι, το έβαλε μέσα στο σπίτι του και δίνοντάς του 5 ευρώ θέλησε να του κατεβάσει τα ρούχα, και είχε σκοπό να το φωτογραφίσει.

Τα άλλα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν και να τον ρωτούν γιατί έχει πάρει τη συμμαθήτριά τους. Μία γιαγιά που μένει δίπλα άκουσε το περιστατικό και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φωνάξει και η ίδια και να βγει από το σπίτι του άνδρα το κοριτσάκι.

Όταν η 7χρονη πήγε σπίτι της, συνάντησε την μητέρα της και της έδωσε τα 5 ευρώ. Η μητέρα την ρώτησε από πού βρήκε τα 5 ευρώ και τότε κατάφερε να εκμαιεύσει από το παιδί το περιστατικό.

Το βράδυ η γυναίκα πήγε στο ΑΤ της Ιαλυσού και στην συνέχεια ο άνδρας συνελήφθη αλλά λόγω παραίνεσης του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερος.

Όπως προέκυψε, ο άνδρας ήταν γείτονας.

Στην συνέχεια άνοιξαν και στόματα και κοπέλες που σήμερα είναι ενήλικες, ανέφεραν πως όταν ήταν μικρότερες, ο άνδρας είχε κάνει τα ίδια πράγματα και στις ίδιες, και όταν αποκάλυψαν το περιστατικό στην οικογένειά τους, δεν είχε πάρει έκταση το γεγονός.

Από επικοινωνία του δημοσιογράφου Γιάννη Κουμέντου με την μητέρα της 7χρονης, η γυναίκα ανέφερε πως θα προχωρήσει το θέμα ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Το κοριτσάκι εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

