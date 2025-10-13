Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος μετά από τροχαίο – Το ΙΧ που οδηγούσε έπεσε σε χαντάκι

Μία ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στα Τρίκαλα, με έναν 18χρονο να χάνει τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/10) στον επαρχιακό δρόμο Ρίζωμα – Ράξα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, ο νεαρός οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα για τον απεγκλωβισμό του.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε βαριά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Τροχαία Τρικάλων διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

