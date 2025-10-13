search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 09:05

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

13.10.2025 09:05
metro

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, η ΑΔΕΔΥ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών – Μ.Σ.Τ. έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει ήδη ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην κινητοποίηση, ενώ αναμένονται οι ανακοινώσεις της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και Προαστιακό, με το ενδεχόμενο ορισμένα δρομολόγια να πραγματοποιηθούν με προσωπικό ασφαλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εννέα σωματείων της ΣΤΑΣΥ, Μετρό (Γραμμές 2 και 3), ΗΣΑΠ (Γραμμή 1) και Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9:00 έως τις 17:00, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών προς το συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στο Σύνταγμα.

Τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 9:00 και 21:00, λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά μετά τις 10:00, ενώ τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 20:00.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Διαβάστε επίσης

Ρόδος: Δανή αφαίρεσε ελληνική σημαία από κτίριο – Χτύπησε και έφτυσε αστυνομικούς κατά τη σύλληψή της

Άγνωστος Στρατιώτης: Τι συμβαίνει με τις αρμοδιότητες και ποιοι φορείς εμπλέκονται – Η ιστορία και το νόημα του μνημείου

Καστοριά: Δραματική μείωση του πληθυσμού, συρρίκνωση τμημάτων στα σχολεία – Λουκέτα στα μαγαζιά – Αργοπεθαίνει η γουνοποιία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XARHS_DOUKAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 στον Ερυθρό Σταυρό (Live)

dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

plevris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να μην υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Όσοι πήγαν στη Γάζα είναι με τη Χαμάς (video)

britney-pateras-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Jamie vs Britney»: Πατρική αγάπη ή στυγνή εκμετάλλευση τα 13 χρόνια κηδεμονίας; (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:43
XARHS_DOUKAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 στον Ερυθρό Σταυρό (Live)

dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

1 / 3