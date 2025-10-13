Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, η ΑΔΕΔΥ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών – Μ.Σ.Τ. έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει ήδη ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην κινητοποίηση, ενώ αναμένονται οι ανακοινώσεις της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και Προαστιακό, με το ενδεχόμενο ορισμένα δρομολόγια να πραγματοποιηθούν με προσωπικό ασφαλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εννέα σωματείων της ΣΤΑΣΥ, Μετρό (Γραμμές 2 και 3), ΗΣΑΠ (Γραμμή 1) και Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9:00 έως τις 17:00, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών προς το συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στο Σύνταγμα.

Τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 9:00 και 21:00, λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά μετά τις 10:00, ενώ τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 20:00.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Διαβάστε επίσης

Ρόδος: Δανή αφαίρεσε ελληνική σημαία από κτίριο – Χτύπησε και έφτυσε αστυνομικούς κατά τη σύλληψή της

Άγνωστος Στρατιώτης: Τι συμβαίνει με τις αρμοδιότητες και ποιοι φορείς εμπλέκονται – Η ιστορία και το νόημα του μνημείου

Καστοριά: Δραματική μείωση του πληθυσμού, συρρίκνωση τμημάτων στα σχολεία – Λουκέτα στα μαγαζιά – Αργοπεθαίνει η γουνοποιία