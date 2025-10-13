Ρόδος: Δανή αφαίρεσε ελληνική σημαία από κτίριο – Χτύπησε και έφτυσε αστυνομικούς κατά τη σύλληψή της

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/10) στη Ρόδο, όταν μία γυναίκα από τη Δανία προκάλεσε αναστάτωση έξω από το κτίριο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, ήταν περίπου 04:10 όταν η 34χρονη πλησίασε τον ιστό της ελληνικής σημαίας που βρίσκεται στην πρόσοψη του κτιρίου στην οδό Εθνικής Δωδεκανησίων 45, την κατέβασε και άρχισε να τρέχει κρατώντας τη στα χέρια της.

Η πράξη της έγινε αμέσως αντιληπτή από περαστικούς, ενώ λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ΥΔ.Ε.Ε. Ρόδου που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν τη γυναίκα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο. Εκείνη είχε ήδη πετάξει τη σημαία στον δρόμο και φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ταραχής.

Όταν οι αστυνομικοί την προσέγγισαν για να τη σταματήσουν και να την οδηγήσουν στο τμήμα, η γυναίκα αντέδρασε με έντονη επιθετικότητα. Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, εξύβρισε τους αστυνομικούς στην αγγλική γλώσσα, αρνήθηκε να συνεργαστεί και αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή της.

Κατά τη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, επιτέθηκε σε έναν 42χρονο αστυνομικό, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο και με κλωτσιά στο δεξί του γόνατο.

Πριν οι αστυνομικοί καταφέρουν να την ακινητοποιήσουν, η δράστιδα έφτυσε επανειλημμένα τον αρχιφύλακα στο πρόσωπο. Η γυναίκα τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στην υπηρεσία για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Με εντολή των αρμοδίων αρχών παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τον τραυματισμένο αστυνομικό, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των κακώσεων που υπέστη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις ενδεδειγμένες διαδικασίες για τη λήψη καταθέσεων και τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων αναμένονται. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η πράξη αφαίρεσης και ρίψης της ελληνικής σημαίας θεωρείται ιδιαίτερα προσβλητική και ενδέχεται να επισύρει βαρύτερες ποινικές κατηγορίες.

Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος της περιλαμβάνει τις κατηγορίες της προσβολής εθνικού συμβόλου, της αντίστασης, της εξύβρισης και της πρόκλησης σωματικών βλαβών σε αστυνομικό εν ώρα καθήκοντος. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφανθούν τις επόμενες ημέρες για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

