ΕΛΛΑΔΑ

13.10.2025 08:57

Ρόδος: Δανή αφαίρεσε ελληνική σημαία από κτίριο – Χτύπησε και έφτυσε αστυνομικούς κατά τη σύλληψή της

13.10.2025 08:57
rodos_new

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/10) στη Ρόδο, όταν μία γυναίκα από τη Δανία προκάλεσε αναστάτωση έξω από το κτίριο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, ήταν περίπου 04:10 όταν η 34χρονη πλησίασε τον ιστό της ελληνικής σημαίας που βρίσκεται στην πρόσοψη του κτιρίου στην οδό Εθνικής Δωδεκανησίων 45, την κατέβασε και άρχισε να τρέχει κρατώντας τη στα χέρια της.

Η πράξη της έγινε αμέσως αντιληπτή από περαστικούς, ενώ λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ΥΔ.Ε.Ε. Ρόδου που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν τη γυναίκα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο. Εκείνη είχε ήδη πετάξει τη σημαία στον δρόμο και φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ταραχής.

Όταν οι αστυνομικοί την προσέγγισαν για να τη σταματήσουν και να την οδηγήσουν στο τμήμα, η γυναίκα αντέδρασε με έντονη επιθετικότητα. Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, εξύβρισε τους αστυνομικούς στην αγγλική γλώσσα, αρνήθηκε να συνεργαστεί και αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή της.

Κατά τη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, επιτέθηκε σε έναν 42χρονο αστυνομικό, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο και με κλωτσιά στο δεξί του γόνατο.

Πριν οι αστυνομικοί καταφέρουν να την ακινητοποιήσουν, η δράστιδα έφτυσε επανειλημμένα τον αρχιφύλακα στο πρόσωπο. Η γυναίκα τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στην υπηρεσία για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Με εντολή των αρμοδίων αρχών παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τον τραυματισμένο αστυνομικό, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των κακώσεων που υπέστη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις ενδεδειγμένες διαδικασίες για τη λήψη καταθέσεων και τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων αναμένονται. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η πράξη αφαίρεσης και ρίψης της ελληνικής σημαίας θεωρείται ιδιαίτερα προσβλητική και ενδέχεται να επισύρει βαρύτερες ποινικές κατηγορίες.

Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος της περιλαμβάνει τις κατηγορίες της προσβολής εθνικού συμβόλου, της αντίστασης, της εξύβρισης και της πρόκλησης σωματικών βλαβών σε αστυνομικό εν ώρα καθήκοντος. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφανθούν τις επόμενες ημέρες για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 στον Ερυθρό Σταυρό (Live)

dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

plevris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να μην υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Όσοι πήγαν στη Γάζα είναι με τη Χαμάς (video)

britney-pateras-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Jamie vs Britney»: Πατρική αγάπη ή στυγνή εκμετάλλευση τα 13 χρόνια κηδεμονίας; (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:45
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

