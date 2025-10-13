Το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η συνεχής μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού οδηγούν σε σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Μία από τις περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα είναι αυτή της Δυτικής Μακεδονίας. Η συρρίκνωση του πληθυσμού στους νομούς Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, ενώ όλο και περισσότεροι νέοι εγκαταλείπουν την πόλη τους για να βρουν καλύτερες ευκαιρίες σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα.

Στην περίπτωση της Καστοριάς υπάρχει μια πολύ ανησυχητική πρόβλεψη που μιλά για μείωση του πληθυσμού κατά 1/4 έως το 2050. Συγκεκριμένα, ο Δήμος της Καστοριάς από 33.000 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2021 θα μείνει με 24.000 ανθρώπους.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πανταζόπουλος, κάτοικος της περιοχής και εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, μας περιέγραψε μια κατάσταση πολύ δυσοίωνη για την πόλη, εστιάζοντας αρχικά στη μείωση που καταγράφεται στα σχολεία της περιοχής.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο topontiki.gr, «μετά το 2010 που πέσαμε στην οικονομική κρίση, σημειώθηκε μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Μέσα σε 15 χρόνια υπάρχει μείωση τουλάχιστον 1.000 μαθητών. Το 2011 με τον Καλλικράτη έκλεισαν πολλά σχολεία. Τότε υπήρχαν 98 σχολικές μονάδες και τώρα είναι μόλις 54».

Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη στα χωριά του νομού Καστοριάς, καθώς ελάχιστα σχολεία παραμένουν ανοιχτά. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη όπου είχε 5 δημοτικά σχολεία και φέτος έχει μείνει με 1.

Όπως είπε και ο κ. Πανταζόπουλος στην πόλη μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει 2 σχολεία, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος να κλείσουν κι άλλα. «Τα τελευταία 2-3 χρόνια καταγράφεται μια σταθεροποίηση του μαθητικού πληθυσμού, αλλά ο φόβος είναι ορατός να έχουμε κι άλλα λουκέτα στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα, έχει μειωθεί και η λειτουργικότητα των σχολείων, καθώς τμήματα έχουν συρρικνωθεί, ενώ ένα σχολείο που φαίνεται 8-θεσιο στα χαρτιά, λειτουργεί σαν 6-θεσιο», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την εκπαίδευση σημείωσε πως υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στους εκπαιδευτικούς, αφού οι αναπληρωτές δεν αναλαμβάνουν τις θέσεις που προκύπτουν λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Λουκέτα στα μαγαζιά – Σβήνει η γούνα

Εκτός όμως από την εκπαίδευση, σημαντικό πρόβλημα παρατηρείται και στην κεντρική αγορά της πόλης όπου τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά. Σχολιάζοντας την εικόνα της Καστοριάς, ο κ. Πανταζόπουλος τόνισε πως κάποτε στο κέντρο δεν έπεφτε καρφίτσα, αλλά τώρα υπάρχει παντού ερημιά και λουκέτα.

«Μεγάλο πλήγμα για την πόλη είναι η κρίση της γούνας. Ακόμη και μέσα στην οικονομική κρίση δούλευαν οι άνθρωποι. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, σταμάτησαν οι εξαγωγές προς τη Ρωσία. Ακόμη και οι επισκέπτες που έρχονται εδώ ψώνιζαν τη γούνα. Κάποτε ήταν 5.000 γουνεργάτες και τώρα ζήτημα αν είναι 500 και αυτοί βρίσκονται σε αναστολή», πρόσθεσε.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν κίνητρα για να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο. Φεύγουν 5.000 άνθρωποι για σεζόν και κάποιοι δεν ξαναγυρνούν. Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ δεν βοηθούν και πολύ, παρά μόνο αυτούς που θέλουν να κολλήσουν τα τελευταία ένσημα πριν βγουν στη σύνταξη.

«Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο για να βοηθηθεί η περιοχή. Θα μπορούσαν να έρθουν κάποιες εταιρείες, βιομηχανίες ή εργοστάσια, αλλά όταν πέφτεις πάνω στη γραφειοκρατία τι να κάνεις; 3 χρόνια ταλαιπωρούσαν με τη γραφειοκρατία το εργοστάσιο νερού. Δεν υπάρχει ευελιξία από το κράτος. Η γούνα αυτά τα χρόνια τα κάλυπτε όλα με αποτέλεσμα να μην έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικές στην περιοχή», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Αναζητά και τρίτο πρόσωπο η αστυνομία – Στο μικροσκόπιο DNA από την πολυκατοικία

Αίγινα: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο