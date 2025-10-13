search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Πηγαδάς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΗΓΑΔΑΣ

13.10.2025 08:32

Καστοριά: Δραματική μείωση του πληθυσμού, συρρίκνωση τμημάτων στα σχολεία – Λουκέτα στα μαγαζιά – Αργοπεθαίνει η γουνοποιία

13.10.2025 08:32
kastoria-new

Το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η συνεχής μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού οδηγούν σε σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Μία από τις περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα είναι αυτή της Δυτικής Μακεδονίας. Η συρρίκνωση του πληθυσμού στους νομούς Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, ενώ όλο και περισσότεροι νέοι εγκαταλείπουν την πόλη τους για να βρουν καλύτερες ευκαιρίες σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα.

Στην περίπτωση της Καστοριάς υπάρχει μια πολύ ανησυχητική πρόβλεψη που μιλά για μείωση του πληθυσμού κατά 1/4 έως το 2050. Συγκεκριμένα, ο Δήμος της Καστοριάς από 33.000 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2021 θα μείνει με 24.000 ανθρώπους.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πανταζόπουλος, κάτοικος της περιοχής και εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, μας περιέγραψε μια κατάσταση πολύ δυσοίωνη για την πόλη, εστιάζοντας αρχικά στη μείωση που καταγράφεται στα σχολεία της περιοχής.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο topontiki.gr, «μετά το 2010 που πέσαμε στην οικονομική κρίση, σημειώθηκε μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Μέσα σε 15 χρόνια υπάρχει μείωση τουλάχιστον 1.000 μαθητών. Το 2011 με τον Καλλικράτη έκλεισαν πολλά σχολεία. Τότε υπήρχαν 98 σχολικές μονάδες και τώρα είναι μόλις 54».

Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη στα χωριά του νομού Καστοριάς, καθώς ελάχιστα σχολεία παραμένουν ανοιχτά. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη όπου είχε 5 δημοτικά σχολεία και φέτος έχει μείνει με 1.

Όπως είπε και ο κ. Πανταζόπουλος στην πόλη μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει 2 σχολεία, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος να κλείσουν κι άλλα. «Τα τελευταία 2-3 χρόνια καταγράφεται μια σταθεροποίηση του μαθητικού πληθυσμού, αλλά ο φόβος είναι ορατός να έχουμε κι άλλα λουκέτα στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα, έχει μειωθεί και η λειτουργικότητα των σχολείων, καθώς τμήματα έχουν συρρικνωθεί, ενώ ένα σχολείο που φαίνεται 8-θεσιο στα χαρτιά, λειτουργεί σαν 6-θεσιο», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την εκπαίδευση σημείωσε πως υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στους εκπαιδευτικούς, αφού οι αναπληρωτές δεν αναλαμβάνουν τις θέσεις που προκύπτουν λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Λουκέτα στα μαγαζιά – Σβήνει η γούνα

Εκτός όμως από την εκπαίδευση, σημαντικό πρόβλημα παρατηρείται και στην κεντρική αγορά της πόλης όπου τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά. Σχολιάζοντας την εικόνα της Καστοριάς, ο κ. Πανταζόπουλος τόνισε πως κάποτε στο κέντρο δεν έπεφτε καρφίτσα, αλλά τώρα υπάρχει παντού ερημιά και λουκέτα.

«Μεγάλο πλήγμα για την πόλη είναι η κρίση της γούνας. Ακόμη και μέσα στην οικονομική κρίση δούλευαν οι άνθρωποι. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, σταμάτησαν οι εξαγωγές προς τη Ρωσία. Ακόμη και οι επισκέπτες που έρχονται εδώ ψώνιζαν τη γούνα. Κάποτε ήταν 5.000 γουνεργάτες και τώρα ζήτημα αν είναι 500 και αυτοί βρίσκονται σε αναστολή», πρόσθεσε.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν κίνητρα για να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο. Φεύγουν 5.000 άνθρωποι για σεζόν και κάποιοι δεν ξαναγυρνούν. Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ δεν βοηθούν και πολύ, παρά μόνο αυτούς που θέλουν να κολλήσουν τα τελευταία ένσημα πριν βγουν στη σύνταξη.

«Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο για να βοηθηθεί η περιοχή. Θα μπορούσαν να έρθουν κάποιες εταιρείες, βιομηχανίες ή εργοστάσια, αλλά όταν πέφτεις πάνω στη γραφειοκρατία τι να κάνεις; 3 χρόνια ταλαιπωρούσαν με τη γραφειοκρατία το εργοστάσιο νερού. Δεν υπάρχει ευελιξία από το κράτος. Η γούνα αυτά τα χρόνια τα κάλυπτε όλα με αποτέλεσμα να μην έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικές στην περιοχή», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Αναζητά και τρίτο πρόσωπο η αστυνομία – Στο μικροσκόπιο DNA από την πολυκατοικία

Αίγινα: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XARHS_DOUKAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 στον Ερυθρό Σταυρό (Live)

dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

plevris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να μην υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Όσοι πήγαν στη Γάζα είναι με τη Χαμάς (video)

britney-pateras-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Jamie vs Britney»: Πατρική αγάπη ή στυγνή εκμετάλλευση τα 13 χρόνια κηδεμονίας; (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:44
XARHS_DOUKAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χάρη Δούκα για τον ένα χρόνο από τη μάχη ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ – «Συνεχίζουμε, ενώνουμε, τολμάμε»

israel_hostages_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Άρχισε η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς – Παραδόθηκαν οι πρώτοι 7 στον Ερυθρό Σταυρό (Live)

dead_coral_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική τραγωδία: Μη αναστρέψιμη η καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων

1 / 3