Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Φωτογραφικό ντοκουμέντο με τον δράστη και τον συνεργό του στο λευκό σκούτερ

Άφαντοι παραμένουν οι δράστες της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά.

Οι δράστες ξεκίνησαν από την Μεσσήνη, μεταβαίνοντας στο κάμπινγκ με λευκό σκούτερ.

Όπως φαίνεται στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το MEGA, ο ένας φορά βερμούδα και ο άλλος τζιν παντελόνι, και οι δύο φορούν μαύρες ζακέτες και τα χαρακτηριστικά τους καλύπτονται από το κράνη. Ο συνοδηγός έχει στην πλάτη θήκη κιθάρας. Γενικά δίνουν την εντύπωση ότι είναι σε διακοπές και όχι ότι ετοιμάζονται να διαπράξουν έγκλημα.

Οι δύο δράστες άφού άνοιξαν πυρ κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη πάρκινγκ και του επιστάτη ανέβηκαν το σκούτερ και κατευθύνθηκαν προς Αθήνα.

Την Παρασκευή (10/10) του άνοιξε η διαθήκη που έφτιαξε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τρεις ημέρες πριν τον θάνατο του.

Ο 68χρονος αφήνει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του, με την αιτιολογία ότια τον αγαπά σαν παιδί του. «Λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών μου στοιχείων».

Άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου

Το θύμα του αφήνει το 51% του κάμπινγκ, ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και μετρητά, ενώ για το κάμπινγκ αναφέρει πως αν αποφασίσει να το πουλήσει, θέλει να δώσει μετρητά σε συγκεκριμένους συγγενείς και τον επιστάτη.

Στη διαθήκη αναφέρεται και ο επιστάτης σύντροφός του, ο οποίος ωστόσο έφυγε από τη ζωή από τις σφαίρες του δράστη.

Το βράδυ της Κυριακής ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον σύντροφο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.

Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.

Αυτό που προκάλεσε πάντως εντύπωση, είναι ότι η περιγραφή που έδωσε ο ανιψιός για τον δράστη τον οποίο είδε, δεν ταίριαζε καθόλου με την περιγραφή που έδωσε βενζινοπώλης της περιοχής.

