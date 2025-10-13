search
13.10.2025 16:33

Μετανιωμένος ο 13χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι συνομήλικο του στην Τρίπολη: «Θέλω να είμαστε ξανά φίλοι»

13.10.2025 16:33
sxoleio

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 13χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι συνομήλικο του στην Τρίπολη.

Ο 13χρονος θα εμφανίζεται δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, θα τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος και θα πρέπει να κρατά απόσταση από τον συνομήλικο του.

«Θέλω να είμαστε ξανά φίλοι»

Ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για τις πράξεις του που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τον φίλο του. «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου. Ζητώ συγγνώμη και περιμένω να βγει από το νοσοκομείο, να γίνει καλά και να είμαστε πάλι φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όλα καλά θα πάνε και για τα δύο παιδάκια, να είναι καλά και τα δύο. Θέλω να μπει σε μια σειρά άλλη τώρα. Σίγουρα είναι μετανιωμένος. Εννοείται. Ποιος άνθρωπος κάνει κάτι και δεν είναι μετανιωμένος;», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Δεν έχει αποκατασταθεί η όραση του

Ο 13χρονος που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να μην χάσει την όραση του. «Αναρρώνει το παιδί, υπάρχουν θέματα με το μάτι του και ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε ποσοστό στο οποίο μπορεί να βλέπει. Είναι σε σοκ, δε μιλάει, δεν έχει όρεξη. Είναι σε κατάθλιψη το παιδί», ανέφερε ο πατέρας του θύματος.

