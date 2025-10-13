«Της έστειλα μήνυμα πως είμαι δίπλα της» – Τι λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που τραυμάτισε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του στο Νέο Ψυχικό.

Η πρώην σύζυγος του δήλωσε ότι επικοινώνησε με την 39χρονη για να εκφράσει τη συμπαράσταση της. «Δεν θέλω να έχω καμία επαφή μαζί του. Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε. Όταν έμαθα ότι είχαν σχέση, της είπα να το σκεφτεί καλά. Της μίλησα σαν γυναίκα προς γυναίκα αλλά δυστυχώς δεν με άκουσε. Εγώ αυτά που έπρεπε να της πω, της τα είπα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ήταν δική της απόφαση και δυστυχώς συνέβη αυτό», είπε, μιλώντας στο MEGA.

«Δεν ανακατεύομαι. Μόνο αν χρειαστεί βοήθεια αυτή η γυναίκα θα πάω στα δικαστήρια, αλλιώς όχι. Εγώ της έστειλα μήνυμα να της πω είμαι δίπλα της σε ό,τι κι αν χρειαστεί. Όταν είδα τη φωτογραφία έπαθα σοκ. Έκλαιγα και λυπήθηκα πολύ σαν γυναίκα», συμπλήρωσε.

«Χρειάζεται βοήθεια και όχι φυλακή»

Η ίδια επεσήμανε ότι ο 43χρονος αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα. «Έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Και σε μένα ήταν βίαιος και επιθετικός, αλλά ποτέ τόσο πολύ που να φτάσω νοσοκομείο. Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, όχι φυλακή. Χρειάζεται ψυχίατρο γιατί έχει πρόβλημα στο κεφάλι».

«Όπως και να ’χει όμως είναι ο πατέρας της κόρης μου οπότε δεν θέλω το παιδί μου να στεναχωρηθεί. Σέβομαι το παιδί μου και γι’ αυτό δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Έχουμε χωρίσει εδώ και περίπου δύο χρόνια. Αλλά χωρίς βία. Καθίσαμε, μιλήσαμε και τελειώσαμε. Από τότε που έφυγα, δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Κι εγώ και η κόρη μου είμαστε καλά. Δουλεύω σκληρά, 24 ώρες το 24ωρο, για να ταΐσω το παιδί μου», συμπλήρωσε.

Η υπεράσπιση του 43χρονου ζήτησε να περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επικαλούμενη ακούσια νοσηλεία του στο παρελθόν. Η 39χρονη νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, έχοντας υποστεί βλάβη στο ένα μάτι.

