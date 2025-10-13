search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 18:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 18:11

«Της έστειλα μήνυμα πως είμαι δίπλα της» – Τι λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που τραυμάτισε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

13.10.2025 18:11
psyxiko

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του στο Νέο Ψυχικό.

Η πρώην σύζυγος του δήλωσε ότι επικοινώνησε με την 39χρονη για να εκφράσει τη συμπαράσταση της. «Δεν θέλω να έχω καμία επαφή μαζί του. Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε. Όταν έμαθα ότι είχαν σχέση, της είπα να το σκεφτεί καλά. Της μίλησα σαν γυναίκα προς γυναίκα αλλά δυστυχώς δεν με άκουσε. Εγώ αυτά που έπρεπε να της πω, της τα είπα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ήταν δική της απόφαση και δυστυχώς συνέβη αυτό», είπε, μιλώντας στο MEGA.

«Δεν ανακατεύομαι. Μόνο αν χρειαστεί βοήθεια αυτή η γυναίκα θα πάω στα δικαστήρια, αλλιώς όχι. Εγώ της έστειλα μήνυμα να της πω είμαι δίπλα της σε ό,τι κι αν χρειαστεί. Όταν είδα τη φωτογραφία έπαθα σοκ. Έκλαιγα και λυπήθηκα πολύ σαν γυναίκα», συμπλήρωσε.

«Χρειάζεται βοήθεια και όχι φυλακή»

Η ίδια επεσήμανε ότι ο 43χρονος αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα. «Έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Και σε μένα ήταν βίαιος και επιθετικός, αλλά ποτέ τόσο πολύ που να φτάσω νοσοκομείο. Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, όχι φυλακή. Χρειάζεται ψυχίατρο γιατί έχει πρόβλημα στο κεφάλι».

«Όπως και να ’χει όμως είναι ο πατέρας της κόρης μου οπότε δεν θέλω το παιδί μου να στεναχωρηθεί. Σέβομαι το παιδί μου και γι’ αυτό δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Έχουμε χωρίσει εδώ και περίπου δύο χρόνια. Αλλά χωρίς βία. Καθίσαμε, μιλήσαμε και τελειώσαμε. Από τότε που έφυγα, δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Κι εγώ και η κόρη μου είμαστε καλά. Δουλεύω σκληρά, 24 ώρες το 24ωρο, για να ταΐσω το παιδί μου», συμπλήρωσε.

Η υπεράσπιση του 43χρονου ζήτησε να περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επικαλούμενη ακούσια νοσηλεία του στο παρελθόν. Η 39χρονη νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, έχοντας υποστεί βλάβη στο ένα μάτι.

Διαβάστε επίσης

Μετανιωμένος ο 13χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι συνομήλικο του στην Τρίπολη: «Θέλω να είμαστε ξανά φίλοι»

Αποτάχθηκαν από την ΕΛΑΣ ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο Πρωθυπουργός επιδόθηκε σε ευθεία, απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erdogan-al-sudani
ΚΟΣΜΟΣ

«Θρίλερ» με την παρουσία Ερντογάν και αλ Σουντάνι στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο – Το βέτο σε περίπτωση συμμετοχής Νετανιάχου

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ατάκες – μήνυμα του Τραμπ στον Νετανιάχου: «Τώρα Μπίμπι μπορείς να είσαι λίγο καλύτερος, δεν έχεις πια πόλεμο» 

GAZA PRISONERS
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η συμφωνία για τη Γάζα εγείρει τρία μεγάλα ερωτήματα

olympiakos-panathinaikos-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επιστολή του Ολυμπιακού προς τον ΕΣΑΚΕ, με την οποία πρότεινε να μη γίνει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο

psyxiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Της έστειλα μήνυμα πως είμαι δίπλα της» – Τι λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που τραυμάτισε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 18:40
erdogan-al-sudani
ΚΟΣΜΟΣ

«Θρίλερ» με την παρουσία Ερντογάν και αλ Σουντάνι στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο – Το βέτο σε περίπτωση συμμετοχής Νετανιάχου

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ατάκες – μήνυμα του Τραμπ στον Νετανιάχου: «Τώρα Μπίμπι μπορείς να είσαι λίγο καλύτερος, δεν έχεις πια πόλεμο» 

GAZA PRISONERS
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η συμφωνία για τη Γάζα εγείρει τρία μεγάλα ερωτήματα

1 / 3