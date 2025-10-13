search
ΕΛΛΑΔΑ

13.10.2025 21:52

Κάρυστος: Πέθανε η 53χρονη Γεωργία που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγο της – Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο

13.10.2025 21:52
Μετά από περίπου 10 μήνες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό κατέληξε η 53χρονη Γεωργία, που είχε ξυλοκοπηθεί βάναυσα από τον σύζυγό της στην Κάρυστο.

«Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε είτε με τα χέρια, είτε με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια, με ό,τι έβρισκε τέλος πάντων το έκανε όπλο και τη χτύπαγε κι η γυναίκα ζούσε με φόβο με τρόμο… Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να “σωφρονίσει” τέτοιους εγκληματίες», δήλωσε ανιψιά του θύματος, δήλωσε συγγενής της στο Star.

«Τη χτυπούσε με λοστούς»

H 53χρονη, που μετά τη γέννηση της κόρης της εμφάνισε επιλόχεια κατάθλιψη ζούσε σε ένα παράπηγμα, που δεν είχε ούτε ρεύμα ούτε νερό.

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο

Ο 65χρονος σύζυγός της αρχικά επιχείρησε να παρουσιάσει τον τραυματισμό της ως ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών στην ύπαιθρο. Ωστόσο, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας οι έρευνες άρχισαν να στέφονται σε άλλη κατεύθυνση.

Ο 65χρονος έχει προφυλακιστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μετά τον θάνατο της το κατηγορητήριο θα αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

