search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 21:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 21:34

Βριλήσσια: 45χρονος με τσεκούρι προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητο (βίντεο)

13.10.2025 21:34
vrilissia-andras-tsekouri

Στιγμές τρόμου βίωσαν το πρωί της Δευτέρας, 13/10, κάτοικοι των Βριλησσίων, όταν αντίκρυσαν έναν άνδρα με τσεκούρι να κυκλοφορεί στον δρόμο, και να προκαλεί ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητο.

Σε βίντεο που έφερε στο «φως» ο ΑΝΤ1 από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, ο 45χρονος άνδρας καταγράφεται επί της οδού Κολοκοτρώνη, λίγα λεπτά πριν τις 9:30 το πρωί, να σπάει με το τσεκούρι τα τζάμια ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή.

Βριλήσσια: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο μαινόμενος 45χρονος

Έντρομοι οι κάτοικοι της περιοχής που αντίκρυσαν τον 45χρονο ενημέρωσαν άμεσα την ΕΛΑΣ και το δήμο, με τον άνδρα τελικά να συλλαμβάνεται και να αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 45χρονος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, αφού έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ναρκωτικά.

Διαβάστε επίσης:

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

Ασλανίδης: «Δεν ψάχνω για συγγνώμες, ψάχνω τους υπεύθυνους και θα τους βρίσκω έναν έναν»

«Τον φροντίζω 17 χρόνια, δεν μπορώ άλλο» – Η απαράδεκτη απάντηση των γονιών που εγκατέλειψαν τον αυτιστικό γιο τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erdogan meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Μελόνι: «Καλά φαίνεσαι, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα» – «Θες να σκοτώσω κανέναν;» (Video)

georgia-karystos
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η 53χρονη Γεωργία που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγο της – Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο

omiri epistrofi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς

neoi new
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι θάνατοι των νέων παγκοσμίως αυξάνονται – Το παράδοξο της Ελλάδας

vrilissia-andras-tsekouri
ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: 45χρονος με τσεκούρι προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητο (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

kastoria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δραματική μείωση του πληθυσμού, συρρίκνωση τμημάτων στα σχολεία - Λουκέτα στα μαγαζιά - Αργοπεθαίνει η γουνοποιία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 21:58
erdogan meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Μελόνι: «Καλά φαίνεσαι, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα» – «Θες να σκοτώσω κανέναν;» (Video)

georgia-karystos
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η 53χρονη Γεωργία που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγο της – Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο

omiri epistrofi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς

1 / 3