Βριλήσσια: 45χρονος με τσεκούρι προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητο (βίντεο)

Στιγμές τρόμου βίωσαν το πρωί της Δευτέρας, 13/10, κάτοικοι των Βριλησσίων, όταν αντίκρυσαν έναν άνδρα με τσεκούρι να κυκλοφορεί στον δρόμο, και να προκαλεί ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητο.

Σε βίντεο που έφερε στο «φως» ο ΑΝΤ1 από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, ο 45χρονος άνδρας καταγράφεται επί της οδού Κολοκοτρώνη, λίγα λεπτά πριν τις 9:30 το πρωί, να σπάει με το τσεκούρι τα τζάμια ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή.

Βριλήσσια: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο μαινόμενος 45χρονος

Έντρομοι οι κάτοικοι της περιοχής που αντίκρυσαν τον 45χρονο ενημέρωσαν άμεσα την ΕΛΑΣ και το δήμο, με τον άνδρα τελικά να συλλαμβάνεται και να αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 45χρονος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, αφού έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ναρκωτικά.

Διαβάστε επίσης:

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

Ασλανίδης: «Δεν ψάχνω για συγγνώμες, ψάχνω τους υπεύθυνους και θα τους βρίσκω έναν έναν»

«Τον φροντίζω 17 χρόνια, δεν μπορώ άλλο» – Η απαράδεκτη απάντηση των γονιών που εγκατέλειψαν τον αυτιστικό γιο τους