Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα – Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Κατεβάζει ρολά η χώρα την Τρίτη (14/10), ημέρα που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο, που καθιερώνει το 13ωρο. Στην απεργία συμμετέχουν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΑΜΕ, ΟΑΣΑ και δεκάδες εργατικά κέντρα.

Τα συλλαλητήρια

Αθήνα: 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα (ΓΣΕΕ – ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ)

ΠΑΜΕ: 10:30 π.μ. στα Προπύλαια

Κινητοποιήσεις και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά, ζητώντας:

Κατάργηση του 13ώρου και της περαιτέρω ελαστικοποίησης

Μείωση ωραρίου

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα από Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Εύβοια, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Χανιά και πολλές ακόμη περιοχές, καθώς και Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Φαρμάκου, Τύπου, Λογιστών και Σιδηροδρομικών.

ΑΔΕΔΥ: Αγώνας για αξιοπρέπεια και ελεύθερο χρόνο

Η ΑΔΕΔΥ διαμηνύει ότι η απεργία της 14ης Οκτωβρίου «είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα» και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν το παρών με αίτημα :

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο.

Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Κατάργηση της εισφοράς 2%.

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Kατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου

Δένουν τα πλοία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που –όπως καταγγέλλουν– «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία». Από την κινητοποίηση αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Στον δρόμο και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας

Στην απεργία θα συμμετέχει και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας. «Θα μας βρουν στον δρόμο για μια ακόμη φορά γιατί τα παραπάνω μας αφορούν όλους! Δίνουμε συνέχεια στις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης Οκτωβρίου, ενάντια στο 13ωρο και την ευελιξία, που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ώρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 09:00 – 21:00. Οι εργαζόμενοι του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομενων ΗΛΠΑΠ – ΟΣΥ συμμετέχουν στην απεργία με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια. Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του ΕΚΑ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους ενώ στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά (οι γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής).

Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3)

Από τις 9 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργήσουν οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 και 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19 ενώ ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24, και ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη)

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29, Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

Ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Τρένα – Προαστιακός

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία, που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού, ενημερώνει η Hellenic Train.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό)

2534 με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι – Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος)

2539 με ώρα αναχώρησης 23:55, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς με ανακοινώσεις τους εκφράζουν την αντίθεση τους στο «αντεργατικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, με το οποίο θεσμοθετείται η 13ωργη εργασία και διεκδικούν μεταξύ άλλων άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου , άμεσες προσλήψεις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές με άνεση για τους επιβάτες – χρήστες και όλους τους πολίτες. Τέλος, καλούν όλους τους εργαζόμενους στο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος στις 11 το πρωί .

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου 2025 συμμετέχει η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι «αισθανόμενη το βάρος και την ευθύνη η οποία της αναλογεί απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων της κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για όλους τους εργαζομένους όλων των κλάδων τους οποίους εκπροσωπεί».

Διαβάστε επίσης

Έφοδος της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι πληρωμές

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Για «ευθεία, απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου από τον πρωθυπουργό» μιλά ο Ρούτσι

Ακρόπολη: Νέα βλάβη στον ανελκυστήρα την Κυριακή τον έθεσε εκτός λειτουργίας – Με τα… πόδια ο Κώστας Τασούλας στον Iερό Bράχο