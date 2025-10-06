search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 04:28
ΕΛΛΑΔΑ

06.10.2025 23:20

Τροχαία Αττικής: 190 παραβάσεις και 8 συλλήψεις σε πάνω από 11.000 ελέγχους αλκοτέστ μέσα σε 4 ημέρες (Video)

06.10.2025 23:20
troxaia attikis

Η Τροχαία βεβαίωσε 190 παραβάσεις σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ ενώ οκτώ συνελήφθησαν, σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 2 έως 6 Οκτωβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 11.651 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 190 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν 8 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

