Χαλκιδική: Σώος εντοπίστηκε ο 42χρονος Τσέχος σέρφερ

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για τον 42χρονο χειριστή SUP ο οποίος αγνοείτο από το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε καλά στην υγεία του γύρω στις 08:30 στην παραλία της Σάρτης.

Τα ίχνη του 42χρονου άνδρα χάθηκαν χθες το απόγευμα ενώ έκανε SUP ξεκινώντας από την παραλία της Σάρτης με προορισμό την παραλία «Πορτοκάλι».

Οικείο του πρόσωπο ενημέρωσε τις Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες, ενώ σήμερα το πρωί σηκώθηκε και αεροσκάφος του Λιμενικού.

