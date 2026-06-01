ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:53
Η Janet Jackson στο Heritage Live Festival

Η Τζάνετ Τζάκσον αποκαλύφθηκε ως η τελευταία προσθήκη στο πρόγραμμα συναυλιών στο Heritage Live Festival.

Η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy θα εμφανιστεί στο Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ στις 19 Αυγούστου στο πλαίσιο του Heritage Live Festival, στο οποίο θα συμμετάσχουν με συναυλίες επίσης οι Ρίκι Μάρτιν, Λάιονελ Ρίτσι και Έρικ Κλάπτον.

Μαζί της ως ειδικοί καλεσμένοι κατά τη διάρκεια της συναυλία της θα είναι ο Γουάικλεφ Τζιν και οι Soul II Soul.

Η Τζάνετ Τζάκσον εμφανίστηκε τελευταία φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024 στο πλαίσιο της περιοδείας της Together Again, κατά την οποία επισκέφθηκε το Μπέρμιγχαμ, το Λονδίνο και το Μάντσεστερ.

Ο Τζάιλς Κούπερ από οτ Heritage Live Festival σχολίασε: «Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τη Τζάνετ Τζάκσο στο πρόγραμμα του 2026 στο Sandringham Estate.

«Το Heritage Live είχε πάντα ως στόχο να παρουσιάσει τους μεγαλύτερους παγκόσμιους καλλιτέχνες σε ξεχωριστά σκηνικά».

Τα προηγούμενα χρόνια, στο καταφύγιο της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Νόρφολκ έδωσαν συναυλίες οι Ρόμπι Γουίλιαμς, Μαράια Κάρεϊ και Μάικλ Μπουμπλέ.

Η Τζάνετ Τζάκσον έχει πετύχει τα περισσότερα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Top 10 γυναίκας καλλιτέχνη χωρίς ποτέ να φτάσει στο νούμερο ένα στο Official Singles Chart, με 17 επιτυχίες.

