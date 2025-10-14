search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 15:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 15:05

Δάφνη: Γυναίκα κατήγγειλε πλαστικό χειρούργο ότι της επιτέθηκε άγρια στον δρόμο

14.10.2025 15:05
PERIPOLIKO109_SEP

Μία 43χρονη γυναίκα στη Δάφνη κατήγγειλε στην αστυνομία έναν πλαστικό χειρούργο, για ξυλοδαρμό.
Σύμφωνα με την ίδια, ο καταγγελόμενος της επιτέθηκε άγρια στη μέση του δρόμου και τη χτύπησε, ενώ έχει ήδη συλληφθεί.

Η γυναίκα είπε πως ενώ κινούταν με το όχημά της, ο πλαστικός χειρούργος της φώναζε να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και κάποια στιγμή άρχισε να της κορνάρει και να την βρίζει. Οταν βρήκε χώρο να την προσπεράσει, σταμάτησε μπροστά της και αφού την ακινητοποίησε, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και της επιτέθηκε, τραβώντας την από τα μαλλιά και χτυπώντας την.

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω στο σπίτι μου. Επειδή δεν έτρεχα και πήγαινα με 60 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, γιατί ήθελε να περάσει. Είχα ταραχτεί πάρα πολύ. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο. Βγήκε έξω από το αμάξι, με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά», είπε το θύμα της υπόθεσης στον ΑΝΤ1.

«Μου έδωσε μπουνιά στο αυτί μου. Με τόση μανία που είχε. Κακία έχει αυτός ο άνθρωπος. Χτύπησε το κεφάλι μου στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”. Μετά από λίγο πέρασε η αστυνομία και τον έπιασε. Είμαι σοκαρισμένη πολύ, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πάρα πολύ άσχημα. Είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο» πρόσθεσε η γυναίκα.

Διαβάστε επίσης:

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα στον Κολωνό

Χαλκιδική: Σώος εντοπίστηκε ο 42χρονος Τσέχος σέρφερ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακό αλκοτέστ σε μεθυσμένο οδηγό – Ρούφαγε αντί να φυσήξει και έριξε κάτω τους αστυνομικούς για να μην συλληφθεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doukas_1410-1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Διεθνές συνέδριο για τον περιορισμό της ολιγαρχίας – Δούκας: «Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της Δημοκρατίας» (photos)

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να δεχθεί τη  συμφωνία – Μπορεί όμως να τον πιέσει να την τηρήσει;

ELLADA KYPROS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Συνεργασία Ελλάδος – Κύπρου για θέματα Ιατρικού Τουρισμού

Nikos Dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας, σειρά επισκέψεων και συναντήσεων

pedro-sanchez_1410_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πέδρο Σάντσεθ για Γάζα: «Οι υπεύθυνοι της γενοκτονίας πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 15:40
doukas_1410-1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Διεθνές συνέδριο για τον περιορισμό της ολιγαρχίας – Δούκας: «Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της Δημοκρατίας» (photos)

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να δεχθεί τη  συμφωνία – Μπορεί όμως να τον πιέσει να την τηρήσει;

ELLADA KYPROS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Συνεργασία Ελλάδος – Κύπρου για θέματα Ιατρικού Τουρισμού

1 / 3