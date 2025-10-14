Δάφνη: Γυναίκα κατήγγειλε πλαστικό χειρούργο ότι της επιτέθηκε άγρια στον δρόμο

Μία 43χρονη γυναίκα στη Δάφνη κατήγγειλε στην αστυνομία έναν πλαστικό χειρούργο, για ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την ίδια, ο καταγγελόμενος της επιτέθηκε άγρια στη μέση του δρόμου και τη χτύπησε, ενώ έχει ήδη συλληφθεί.

Η γυναίκα είπε πως ενώ κινούταν με το όχημά της, ο πλαστικός χειρούργος της φώναζε να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και κάποια στιγμή άρχισε να της κορνάρει και να την βρίζει. Οταν βρήκε χώρο να την προσπεράσει, σταμάτησε μπροστά της και αφού την ακινητοποίησε, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και της επιτέθηκε, τραβώντας την από τα μαλλιά και χτυπώντας την.

«Ήμουν στον δρόμο και είχα φύγει να πάω στο σπίτι μου. Επειδή δεν έτρεχα και πήγαινα με 60 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο. Μου κορνάριζε από πίσω, άναβε και έσβηνε τα φώτα, έβριζε, γιατί ήθελε να περάσει. Είχα ταραχτεί πάρα πολύ. Στο τέλος μού έκλεισε τον δρόμο. Βγήκε έξω από το αμάξι, με έπιασε από τα μαλλιά, ήθελε να με βγάλει έξω, να με σκοτώσει. Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά», είπε το θύμα της υπόθεσης στον ΑΝΤ1.

«Μου έδωσε μπουνιά στο αυτί μου. Με τόση μανία που είχε. Κακία έχει αυτός ο άνθρωπος. Χτύπησε το κεφάλι μου στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Οι περαστικοί σταμάτησαν, κι ένα παλικάρι του είπε “τι κάνεις;” κι εκείνος απάντησε “και λίγα της κάνω”. Μετά από λίγο πέρασε η αστυνομία και τον έπιασε. Είμαι σοκαρισμένη πολύ, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να οδηγήσω ξανά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Με έβριζε πάρα πολύ άσχημα. Είναι γνωστός πλαστικός και υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο» πρόσθεσε η γυναίκα.

